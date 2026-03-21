Las 27 ocasiones en que las Farc buscaron atentar contra Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, en entrevista con SEMANA, se despachó contra Iván Cepeda. Dijo que el candidato presidencial de la izquierda tiene razón cuando afirma que el enfrentamiento electoral no es con Paloma Valencia ni con Abelardo de la Espriella, sino con él, pues, según afirmó, “su grupo Farc ha intentado matarme muchas veces”.

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De acuerdo con el exmandatario, un senador de Comunes, el partido integrado por los ex-Farc, cuando se toma unos tragos, les ha dicho a los congresistas del Centro Democrático que intentaron atentar contra Uribe en 27 ocasiones. El expresidente advirtió que Cepeda cuenta con el apoyo de grupos criminales y que, como él los combatió cuando estuvo en la Casa de Nariño, entiende por qué ese candidato quiere pelear en su contra.