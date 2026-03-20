EL DEBATE

Álvaro Uribe responde a las declaraciones de Iván Cepeda, quien dijo que la pelea en las elecciones es contra él

El expresidente cuestionó en El Debate de SEMANA las afirmaciones del candidato, quien en repetidas ocasiones lo ha atacado verbalmente.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
20 de marzo de 2026, 1:16 p. m.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El candidato presidencial Iván Cepeda dio una declaración este viernes, 20 de marzo, al diario El País de España en la que dejó claro que en esta campaña tiene como objetivo derrotar a quien por años ha sido uno de los ejes de su vida política: Álvaro Uribe.

Iván Cepeda deja claro contra quién se enfrenta en esta campaña: “No es con Paloma ni con Abelardo, es contra Uribe”

“Paloma también es ultraderecha. No comencemos a hacer ficción, a hacer operaciones de maquillaje o disfraz. Paloma es Uribe. Ella sí está intentando recubrirse de centro y negar cosas que es, pero siempre se le sale el extremismo. En ambos casos estamos ante la misma visión. Nuestro enfrentamiento es claro: no es con Paloma ni con Abelardo, es contra Uribe”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

En El Debate de SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no se guardó nada y respondió las declaraciones de Cepeda: “Él tiene razón. Su grupo Farc ha intentado matarme muchas veces. Yo soy sobreviviente por milagro de Dios. Él tiene razón. Asesinaron a mi padre, negaron ese asesinato. Dijeron infamemente que era el narcotráfico. Son mentirosos. Ellos justifican la mentira para salvar la causa. Ellos justifican el crimen. Tiene razón Iván Cepeda”.

El exmandatario cuestionó las afirmaciones del candidato izquierdista, quien en repetidas ocasiones lo ha atacado verbalmente.

El Debate

La reacción de Uribe al informe de ‘The New York Times’ sobre Petro

El Debate

Así reaccionó Uribe cuando le preguntaron, en vivo, si se había dañado la relación con María Fernanda Cabal: “Tres palabras”

El Debate

Álvaro Uribe confesó algo que habló con Juan Daniel Oviedo: “Me autorizó a decirlo públicamente”

Semana TV

Cabal, Paloma, Abelardo, Cepeda y más: Álvaro Uribe decide responder a todo

El Debate

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, habla por primera vez del incidente en su casa: “Volvieron”

El Debate

Fórmula vicepresidencial confesó que se convirtió en ‘petriste’ al sentirse decepcionada de Petro: “Esperábamos mucho más”

El Debate

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, y su anécdota del día que le hicieron una propuesta corrupta: “Hoy está viva”

Política

Álvaro Uribe responde a las críticas de Juan Daniel Oviedo y hace una petición: “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores”

Política

El llamativo mensaje de Uribe en medio de la expectativa por la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Nuevos tiempos”

Política

“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

Álvaro Uribe confesó algo que habló con Juan Daniel Oviedo: “Me autorizó a decirlo públicamente”

Él ha intentado que me maten físicamente y también ha intentado acabar con mi reputación y tenerme preso. Y ayer vi que una de las facilidades que ha tenido para ese recorrido de cárceles y buscar comprar testigos y tenerme preso es el apoyo que tienen los sindicatos del Inpec. Cepeda tiene razón. Imagínese usted que uno de los senadores de la Farc en el Congreso se tomaba dos tragos y les decía a los compañeros míos del Centro Democrático: necesitamos hablar con Uribe. Cometimos 27 atentados contra él y se nos escapó. Cepeda tiene razón”, argumentó Uribe.

El expresidente afirmó que a Cepeda “lo apoyan todos los grupos criminales de Colombia. Yo lo he vivido en las regiones. Está en la orden de que hay que votar por Cepeda, que no se puede votar por nosotros, que no se puede votar por Paloma Valencia, que no se podía votar por nuestra lista de Congreso”.

Y agregó: “Él tiene razón, porque aquí hay toda la firmeza contra la violencia y aquí hay un concepto de seguridad democrática que lo favoreció a él”.