Álvaro Uribe responde a las declaraciones de Iván Cepeda, quien dijo que la pelea en las elecciones es contra él

El candidato presidencial Iván Cepeda dio una declaración este viernes, 20 de marzo, al diario El País de España en la que dejó claro que en esta campaña tiene como objetivo derrotar a quien por años ha sido uno de los ejes de su vida política: Álvaro Uribe.

Iván Cepeda deja claro contra quién se enfrenta en esta campaña: “No es con Paloma ni con Abelardo, es contra Uribe”

“Paloma también es ultraderecha. No comencemos a hacer ficción, a hacer operaciones de maquillaje o disfraz. Paloma es Uribe. Ella sí está intentando recubrirse de centro y negar cosas que es, pero siempre se le sale el extremismo. En ambos casos estamos ante la misma visión. Nuestro enfrentamiento es claro: no es con Paloma ni con Abelardo, es contra Uribe”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

En El Debate de SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no se guardó nada y respondió las declaraciones de Cepeda: “Él tiene razón. Su grupo Farc ha intentado matarme muchas veces. Yo soy sobreviviente por milagro de Dios. Él tiene razón. Asesinaron a mi padre, negaron ese asesinato. Dijeron infamemente que era el narcotráfico. Son mentirosos. Ellos justifican la mentira para salvar la causa. Ellos justifican el crimen. Tiene razón Iván Cepeda”.

"Cepeda tiene razón, su grupo Farc ha intentado matarme muchas veces. Soy sobreviviente por milagro de Dios (…) A él lo apoyan los grupos criminales": @AlvaroUribeVel tras declaraciones del candidato donde dice que "el enfrentamiento es con Uribe".https://t.co/0MXChL5B9D pic.twitter.com/QVJxYecqAO — Revista Semana (@RevistaSemana) March 20, 2026

El exmandatario cuestionó las afirmaciones del candidato izquierdista, quien en repetidas ocasiones lo ha atacado verbalmente.

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“Él ha intentado que me maten físicamente y también ha intentado acabar con mi reputación y tenerme preso. Y ayer vi que una de las facilidades que ha tenido para ese recorrido de cárceles y buscar comprar testigos y tenerme preso es el apoyo que tienen los sindicatos del Inpec. Cepeda tiene razón. Imagínese usted que uno de los senadores de la Farc en el Congreso se tomaba dos tragos y les decía a los compañeros míos del Centro Democrático: necesitamos hablar con Uribe. Cometimos 27 atentados contra él y se nos escapó. Cepeda tiene razón”, argumentó Uribe.

El expresidente afirmó que a Cepeda “lo apoyan todos los grupos criminales de Colombia. Yo lo he vivido en las regiones. Está en la orden de que hay que votar por Cepeda, que no se puede votar por nosotros, que no se puede votar por Paloma Valencia, que no se podía votar por nuestra lista de Congreso”.

Y agregó: “Él tiene razón, porque aquí hay toda la firmeza contra la violencia y aquí hay un concepto de seguridad democrática que lo favoreció a él”.