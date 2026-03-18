Gustavo Petro respondió mensaje de Álvaro Uribe sobre temor a la continuidad con Cepeda: “No me dejo engañar del disfraz”

Sigue la tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, roce que se ha trasladado a las redes sociales con un fuerte intercambio de mensajes.

Allí, el expresidente Uribe lanzó un mensaje en el que criticó la continuidad del actual proyecto político con el candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Publicación que no pasó desapercibida por Petro, quien decidió responder con un extenso mensaje en su cuenta personal de X.

“Usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluido su gobierno”, afirmó el mandatario colombiano.

Y agregó: “La unidad que pide es contra mí y me calumnia. Reducir el hambre del pueblo no es ser terrorista, señor Uribe. Convocar al pueblo a la unidad por la vida y el progreso no me hace narco, señor Uribe. Yo no he sido defensor del narcoparamilitarismo, no he usado sus dineros, no tengo hermanos presos por alianzas asesinas con los narcos”.

“Usted pide unidad para desaparecer a quien ha pagado un salario justo a cada soldado y policía. Usted pide unidad para desaparecer a quien más ha incautado cocaína en la historia de Colombia y más capos ha extraditado a EE. UU.”, insistió el jefe de Estado.

Y agregó: “Usted pide unidad contra el presidente en cuyo gobierno ha logrado una tasa de homicidio que es la mitad que en el suyo. Usted pide unidad para desaparecer al presidente que ha logrado reducir la pobreza al nivel más bajo del siglo, incluido su gobierno, la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, incluido su gobierno, la más alta producción industrial y agraria del siglo, incluido su gobierno”.

“Usted llama a la unidad para desaparecer al presidente que ha logrado el salario vital para el trabajador y trabajadora colombiana y más estabilidad laboral que usted quitó. Usted quiere desaparecer al presidente que lleva médicos y enfermeras a las casas del pobre y que ha vuelto a la madre comunitaria una empleada digna del Estado”, subrayó Petro.

También dejó sobre la mesa: “Usted llama a la unidad para desaparecerme y desaparecer la política de la extensión de la universidad pública en todo el país. Desaparecer la política de mayor cobertura en la juventud de educación superior en la historia del país. Claro que quiere desaparecer mi gobierno porque logré la tasa de mortalidad infantil más baja: la mitad de Duque y la tercera parte que la que obtuvo en su gobierno”.

“Usted convoca a la unidad para desaparecerme y sé qué significa eso en su boca. He sufrido su persecución y me he salvado de milagro”, afirmó el presidente Petro.

Y avanzó: “Usted convoca a la unidad para una nueva época de terror sobre el pueblo y su juventud, como ya lo hicieron usted y Duque en el pasado. Terror que mueran 6.402 jóvenes inocentes por una directriz de su gobierno a su fuerza pública, terror que encarcelen 3.000 jóvenes solo por protestar contra la injusticia en el gobierno de Duque”.

“Por eso no me dejo engañar del disfraz, sé lo que busca, solo existen para usted el odio y la venganza política. Yo no odio, no daño mi corazón en eso. A usted no lo he perseguido ni a nadie porque no creo en el odio político al que nos tiene acostumbrados, creo en la vida en el país de la belleza”, recalcó el mandatario colombiano.

También expresó: “Yo convoco a la unidad del pueblo de Colombia para avanzar más en el progreso y que se abran más oportunidades de vida para todas y todos los colombianos sin excepción”.

“Más poder adquisitivo del pueblo que trabaja, más universidades gratuitas y ciencia, más reforma agraria para producir alimentos, más crédito barato a la industria”, dijo.

Y concluyó: “Quiero más salarios para el pueblo trabajador y más tierra para el campesinado, más médicos, enfermeras y maestros y maestros. Más saber, tener salud mejor y más riqueza nacional”.

En el mensaje que generó esa fuerte postura de Petro, el expresidente Álvaro Uribe manifestó: “Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones.

“Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda, que significa consolidación del poder narco-terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc.”, aseguró.

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Y puntualizó Uribe: “Continuidad perversa de Petro y Cepeda que significa reemplazar la alianza público-privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al ‘rebusque callejero’ o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo. Que Colombia gane con libertad y bienestar colectivo”.