Pulla que lanzó Álvaro Uribe mencionando a Gustavo Petro e Iván Cepeda llamó la atención del presidente: así reaccionó

Se siguen agudizando los roces entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, cuya confrontación calienta la arena política de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

El primero en lanzar un fuerte sablazo fue Álvaro Uribe Vélez, quien, a través de su cuenta personal de X, hizo un llamado a la ciudadanía.

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“Ojo, tenemos que parar la toma de Colombia por la alianza de grupos narcocriminales, Petro, Cepeda, quien es un instigador de asesinatos con apariencia de apaciguador, que es la base de su mensaje de protección del terrorismo”, expresó el expresidente.

Ese mensaje tuvo una reacción por parte del jefe de Estado, quien, por medio de la misma vía, su cuenta de X, indicó: “La peor alianza que pudo hacerse en Colombia de políticos y gobiernos con el narco fue la alianza narcoparamilitar que dejó 200.000 colombianos asesinados. La tasa de homicidios del gobierno actual es muy inferior a la suya. Pero fue inventarse la tesis de ‘hacer trizas la paz’ lo peor, y de nuevo se repite invitando a la ‘guerra total’”.

“Ustedes siempre acaban con la esperanza de la paz y desatan guerra, y los que mueren son la gente inocente del campo y la juventud. Todos los grupos armados narcotraficantes se crearon gracias a que se dispararon los cultivos de hoja de coca y a que no desarrollaron los acuerdos de paz ya hechos”, recalcó Gustavo Petro.

Y avanzó en el mensaje: “La calumnia de ustedes y su prensa sobre nosotros es adjudicarnos ambas cosas. Es en el gobierno de Duque, su gobierno, que usted quisiera prolongar y está en su derecho, en el que crecieron como nunca en nuestra historia los cultivos de hoja de coca y se potenciaron con ellos todos los grupos armados que quedaban, y se formaron los nuevos”.

“Nunca han entendido usted, Álvaro, que es un pacto social la base de la paz, y que incluye al campesinado de Colombia en la riqueza que genera la tierra, no la industrialización del país bajando sus costos financieros, de arrendamiento y de energía, en lugar de matar de hambre a los trabajadores y acabar la opción de la pensión”, afirmó el mandatario colombiano.

También indicó: “Así que dos alianzas de facto con los narcotraficantes han hecho mucho daño al país. Las dos alianzas son: la suya, Álvaro, a través de las Convivir, y la de Duque, dejando crecer los cultivos de hoja de coca y permitiendo financiación mafiosa del Ñeñe y la creación de disidencias, haciendo trampa a la paz”.

“Nosotros mitigamos la violencia invitada por Duque con nuestra política social, que ha hecho producir alimentos en 39 millones de toneladas; ustedes no llegaban sino a 30, y repartiendo tierra y títulos por dos millones y medio de hectáreas; ustedes no entregaron ni 10.000 hectáreas. Con una visión antidemocrática, desataron de nuevo la violencia que intentamos apagar; ahora se viste usted de centro para hacer lo mismo”, subrayó.

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Finalmente, recalcó: “Aquí le muestro, Álvaro, el cuadro de crecimiento de cultivos de hoja de coca, base económica de la violencia con el oro, para que vea quién disparó los cultivos de hoja de coca”.