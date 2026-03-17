Rudolf Hommes: “Es curioso que cuando Cuba está a punto de reventar, la izquierda en Colombia esté pensando en crear aquí otro escenario igual”

El exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, anunció este domingo en la edición impresa de SEMANA que no votará por Iván Cepeda, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico.

Entregó sus razones y confirmó que le produce miedo una eventual Presidencia del político de izquierda.

“No he definido mi voto, pero conozco a Iván Cepeda. Lo respeto, pero le tengo miedo”, dijo.

Explicó que Cepeda “es muy serio y va a tratar de hacer una república radical y comunista en Colombia. Él es revolucionario y nos va a meter en líos si gana la Presidencia”.

Rudolf Hommes, exministro de Hacienda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Esta semana, Hommes volvió a distanciarse de la izquierda en las presidenciales y se refirió a la dramática situación que vive Cuba tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero de 2026, que llevó a Venezuela a suspender todo tipo de ayuda a la isla. Hoy el país enfrenta apagones constantes, hay cordones de miseria y decenas de pobladores pasan necesidades por falta de alimento.

“Tenemos una perspectiva preocupante sobre el próximo gobierno: si la izquierda gana la elección presidencial, nos van a cambiar el país, imponiéndonos un modelo de Estado y de producción modelo 1959 o 1960. No habrá libertad y punto. Se acaba el sector privado, excepto para llevar a cabo actividades seleccionadas pero controladas por el Estado (posiblemente con rendimientos bajos y riesgo de pago). Curioso que cuando precisamente Cuba está a punto de reventar, la izquierda colombiana esté pensando en crear aquí otra Cuba”, dijo.

Y siguió: “Me recuerda un anuncio en frente del Hotel Melia, en Caracas, en el cual el entonces presidente Hugo Chávez decía: ‘Venezuela puede ser otra Cuba’ y un grafitero audaz puso abajo en grandes letras: ‘Cuba es una mierda’”.

Hommes ha venido reflexionando sobre las elecciones presidenciales del 2026 y también ha lanzado varias críticas al centro ideológico.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Foto suministrada por la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda

“Hay quienes le atribuyen la incapacidad del centro que no es de derecha a conglomerarse a que las redes están plagadas de miles, quizás centenares, de robots, programados para mantenernos desagregados, y algunos de los interesados humanos los están aprovechando para crear un caos y no dejar organizar una consulta adicional para el centro izquierda. A mí ya no me importa un chorizo lo que hagan en conjunto Maurice Armitage, Claudia López o Sergio Fajardo, si botan a la basura la posibilidad de consolidar un movimiento de masas para quedarse con un mendrugo. Con que uno de ellos encuentre la manera de dejarme con candidato para votar en el tarjetón, me basta. Y sigo votando por el que lo logre hasta que gane o pierda. No nos hagan perder por exquisitos. No lo son”, escribió en sus redes sociales.

Presidente Gustavo Petro y exministro de Hacienda Rudolf Hommes. Foto: Guillermo Torres - SEMANA, Juan Carlos Sierra - SEMANA

El economista también habló con SEMANA del Gobierno de Gustavo Petro. “No estoy arrepentido de votar por el hoy presidente; cuando lo hicimos, fue de buena fe. Me siento desilusionado porque hubiéramos podido estar hablando en este momento de cambios muy importantes, aunque lo que teníamos no era una maravilla. Si logramos movernos ahora hacia una mejor sociedad, tendríamos un chance".