POLÍTICA

Rudolf Hommes: “Es curioso que cuando Cuba está a punto de reventar, la izquierda en Colombia esté pensando en crear aquí otro escenario igual”

El exministro de Hacienda apoyó a Gustavo Petro en la campaña presidencial del 2022 pero se declaró decepcionado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 2:29 p. m.
Rudolf Hommes e Iván Cepeda.
Rudolf Hommes e Iván Cepeda. Foto: SEMANA.

El exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, anunció este domingo en la edición impresa de SEMANA que no votará por Iván Cepeda, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico.

Entregó sus razones y confirmó que le produce miedo una eventual Presidencia del político de izquierda.

“No he definido mi voto, pero conozco a Iván Cepeda. Lo respeto, pero le tengo miedo”, dijo.

Explicó que Cepeda “es muy serio y va a tratar de hacer una república radical y comunista en Colombia. Él es revolucionario y nos va a meter en líos si gana la Presidencia”.

Política

Gustavo Petro habló con Emmanuel Macron: busca países para un “cese inmediato en Medio Oriente”

Política

Primer choque de Gustavo Petro con el presidente de Chile José Antonio Kast: “Cuando se instauran regímenes de extrema derecha”

Política

Advierten sobre el supuesto objetivo que tendría el presidente Petro con liquidar las EPS: “Es una locura”

Política

Senadora electa Sara Castellanos sobre Abelardo de la Espriella: “Creo que él ha entendido que no puede gobernar sin Dios”

Política

“¿En dónde andará?”: Petro puso en aprietos a una de sus ministras. El momento quedó registrado en plena transmisión en vivo

Política

Mauricio Cárdenas vaticinó qué pasaría si alguno de los extremos, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, llegara a la Presidencia

Política

Carta de Federico Gutiérrez a la fiscal Luz Adriana Camargo: pide investigar posibles irregularidades en marcha indígena

Confidenciales

Abelardo de la Espriella: “Cepeda y Petro saben que van a perder las elecciones y promueven la agenda del caos”

El Debate

“Lo que ha hecho Petro representa el mayor retroceso social en los últimos 30 años, es criminal lo que están haciendo con la salud”

Nación

Procuraduría pide declarar constitucionales solo medidas de la emergencia económica dirigidas a atender la salud

Rudolf Hommes
Rudolf Hommes, exministro de Hacienda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Esta semana, Hommes volvió a distanciarse de la izquierda en las presidenciales y se refirió a la dramática situación que vive Cuba tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero de 2026, que llevó a Venezuela a suspender todo tipo de ayuda a la isla. Hoy el país enfrenta apagones constantes, hay cordones de miseria y decenas de pobladores pasan necesidades por falta de alimento.

“Tenemos una perspectiva preocupante sobre el próximo gobierno: si la izquierda gana la elección presidencial, nos van a cambiar el país, imponiéndonos un modelo de Estado y de producción modelo 1959 o 1960. No habrá libertad y punto. Se acaba el sector privado, excepto para llevar a cabo actividades seleccionadas pero controladas por el Estado (posiblemente con rendimientos bajos y riesgo de pago). Curioso que cuando precisamente Cuba está a punto de reventar, la izquierda colombiana esté pensando en crear aquí otra Cuba”, dijo.

Y siguió: “Me recuerda un anuncio en frente del Hotel Melia, en Caracas, en el cual el entonces presidente Hugo Chávez decía: ‘Venezuela puede ser otra Cuba’ y un grafitero audaz puso abajo en grandes letras: ‘Cuba es una mierda’”.

Hommes ha venido reflexionando sobre las elecciones presidenciales del 2026 y también ha lanzado varias críticas al centro ideológico.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda durante uno de sus mitines políticos
El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Foto suministrada por la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda

“Hay quienes le atribuyen la incapacidad del centro que no es de derecha a conglomerarse a que las redes están plagadas de miles, quizás centenares, de robots, programados para mantenernos desagregados, y algunos de los interesados humanos los están aprovechando para crear un caos y no dejar organizar una consulta adicional para el centro izquierda. A mí ya no me importa un chorizo lo que hagan en conjunto Maurice Armitage, Claudia López o Sergio Fajardo, si botan a la basura la posibilidad de consolidar un movimiento de masas para quedarse con un mendrugo. Con que uno de ellos encuentre la manera de dejarme con candidato para votar en el tarjetón, me basta. Y sigo votando por el que lo logre hasta que gane o pierda. No nos hagan perder por exquisitos. No lo son”, escribió en sus redes sociales.

Presidente Gustavo Petro y exministro de Hacienda Rudolf Hommes.
Presidente Gustavo Petro y exministro de Hacienda Rudolf Hommes. Foto: Guillermo Torres - SEMANA, Juan Carlos Sierra - SEMANA

El economista también habló con SEMANA del Gobierno de Gustavo Petro. “No estoy arrepentido de votar por el hoy presidente; cuando lo hicimos, fue de buena fe. Me siento desilusionado porque hubiéramos podido estar hablando en este momento de cambios muy importantes, aunque lo que teníamos no era una maravilla. Si logramos movernos ahora hacia una mejor sociedad, tendríamos un chance".