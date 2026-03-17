Confidenciales

Álvaro Uribe pidió detener “la toma de Colombia” y lanzó alerta sobre Iván Cepeda

El expresidente vinculó al candidato presidencial con la “protección del terrorismo”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 8:15 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió que se detenga "la toma de Colombia".
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió que se detenga "la toma de Colombia". Foto: Guillermo Torres / Semana

El presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que es necesario detener “la toma de Colombia”, de la que señala como responsables a los grupos al margen de la ley, a la administración de Gustavo Petro y al candidato presidencial Iván Cepeda.

El líder del Centro Democrático calificó al candidato del Pacto Histórico como un “instigador de asesinatos” que estaría promoviendo un mensaje que protege al terrorismo.

Paloma Valencia advierte que el Gobierno “entregó el manejo de las empresas a los sindicatos” con nuevo decreto de MinTrabajo

“Ojo, tenemos que parar la toma de Colombia por la alianza grupos narcocriminales, Petro, Cepeda, quien es un instigador de asesinatos con apariencia de apaciguador, que es la base de su mensaje de protección del terrorismo”, escribió el exmandatario.

El expresidente está apoyando la candidatura presidencial de Paloma Valencia, la senadora de su partido que busca derrotar al Pacto Histórico en las urnas.

Confidenciales

Petro se retracta por declaraciones contra personero de Ocaña: “No hay elemento que permita asociarlo con apoyo a la insurgencia”

Confidenciales

MinTransporte confirmó la apertura de la licitación para la construcción del Regiotram del Norte: “Tenemos chance para que Bogotá se suba al tren”

Política

De la Espriella reafirma la elección de José Manuel Restrepo como su fórmula: “No por acuerdos en las sombras ni por repartos de poder”

Confidenciales

“Es falso”: MinDefensa responde duro a acusación de las disidencias que hacen parte de la paz total de Petro

Confidenciales

Iván Cepeda no renunciará a su curul en el Senado

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se reunió con Bernie Moreno, senador de Estados Unidos

Confidenciales

Sergio Fajardo respondió a declaraciones del petrismo sobre Antioquia: “Ceguera ideológica”

Política

“Que no se dejen manipular de Petro y Cepeda, que lo que han hecho es buscar que nuestros indígenas sean criminales”: Uribe a la minga

Política

SEMANA revela secretos de una reunión entre Iván Cepeda y las bancadas del Pacto Histórico; se habló de Uribe y una estrategia: “La minga recorrerá el país”

Política

El Centro Democrático desmintió a Gustavo Petro y recordó cómo fue la creación de las Convivir; habló de tres expresidentes

VER MÁS

Alvaro Uribe