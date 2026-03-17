Álvaro Uribe pidió detener “la toma de Colombia” y lanzó alerta sobre Iván Cepeda

El presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que es necesario detener “la toma de Colombia”, de la que señala como responsables a los grupos al margen de la ley, a la administración de Gustavo Petro y al candidato presidencial Iván Cepeda.

El líder del Centro Democrático calificó al candidato del Pacto Histórico como un “instigador de asesinatos” que estaría promoviendo un mensaje que protege al terrorismo.

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“Ojo, tenemos que parar la toma de Colombia por la alianza grupos narcocriminales, Petro, Cepeda, quien es un instigador de asesinatos con apariencia de apaciguador, que es la base de su mensaje de protección del terrorismo”, escribió el exmandatario.

El expresidente está apoyando la candidatura presidencial de Paloma Valencia, la senadora de su partido que busca derrotar al Pacto Histórico en las urnas.