Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

Cilindros bomba, armas de largo alcance y por lo menos nueve artefactos explosivos fueron utilizados en el atentado.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 4:14 p. m.
Los disidentes utilizaron cilindros bomba para atacar a los uniformados que estaban en la Estación de Tesalia. | Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional confirmó que, durante la noche del 5 de diciembre, el frente Ismael Ruiz, de las disidencias de alias Iván Mordisco, llegó cargado de cilindros bomba, explosivos y armas de largo alcance para atacar la estación de Policía del municipio de Tesalia, en Huila.

La acción fue perpetrada por al menos 30 integrantes de esa estructura, que llegaron hasta esa zona del occidente del departamento para perpetrar una acción criminal que habría tenido un objetivo en particular: robar.

Contexto: Se registra ataque terrorista contra la estación de Policía en Tesalia, Huila. Esto es lo que se sabe

Las autoridades confirmaron que los subversivos llegaron con explosivos, armas y otros elementos del alto poder destructivo para afectar la seguridad del municipio, pero los uniformados de la estación Tesalia terminaron enfrentándolos para detener el ataque.

Desde la Policía explicaron que los policías que combatieron a esos disidentes demostraron “temple, disciplina y profundo compromiso institucional, repelieron el ataque de manera aguerrida, evitando así que los delincuentes cumplieran su objetivo criminal”.

Lo grave del caso es que los disidentes, al ver que perdían terreno y no avanzaban con su plan criminal, terminaron quemando un carro y dejando a su paso varios artefactos explosivos abandonados, para garantizar un plan de fuga.

Se agrava la situación de orden público en el Catatumbo

El coronel Carlos Téllez, comandante de Policía en Huila, explicó que “una vez se retiran del municipio, y en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, se realiza un despliegue de tropa en apoyo”.

Las autoridades revelaron que los responsables de este hecho se habrían fugado hacia el corregimiento de Pacarní, en ese mismo municipio, después de no cumplir con su objetivo. Las primeras versiones indican que pretendían dañar la infraestructura de la estación para cometer un robo.

Contexto: Otro asesinato de trabajador de ingenio azucarero prende alarmas. Presidenta de Asocaña denuncia escalada de violencia en Cauca

A la Policía le tocó llevar un equipo antiexplosivo después del hecho para desactivar por lo menos nueve artefactos que fueron abandonados alrededor de la estación policial.

“Felicito a los policías que participaron en la defensa de la estación, destacando especialmente la valentía de una mujer policía que, con heroísmo y determinación, lideró parte de la respuesta operativa en medio del hostil ataque”, destacó el coronel Téllez.

Este ataque terrorista se dio al tiempo que el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, lanzó explosivos desde drones contra la estación de Policía de El Patía, en el Cauca. El hecho dejó cuatro civiles y un uniformado heridos.

