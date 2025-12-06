Disidencias de Mordisco ejecutan violento ataque contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila

La Policía Nacional confirmó que, durante la noche del 5 de diciembre, el frente Ismael Ruiz, de las disidencias de alias Iván Mordisco, llegó cargado de cilindros bomba, explosivos y armas de largo alcance para atacar la estación de Policía del municipio de Tesalia, en Huila.

La acción fue perpetrada por al menos 30 integrantes de esa estructura, que llegaron hasta esa zona del occidente del departamento para perpetrar una acción criminal que habría tenido un objetivo en particular: robar.

En video quedó registrada la desactivación de nueve artefactos explosivos instalados alrededor de la estación de Policía en Tesalia, Huila. La instalación fue blanco de un ataque perpetrado la noche del 5 de diciembre. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wcPcpp5LeP — Revista Semana (@RevistaSemana) December 6, 2025

Las autoridades confirmaron que los subversivos llegaron con explosivos, armas y otros elementos del alto poder destructivo para afectar la seguridad del municipio, pero los uniformados de la estación Tesalia terminaron enfrentándolos para detener el ataque.

Desde la Policía explicaron que los policías que combatieron a esos disidentes demostraron “temple, disciplina y profundo compromiso institucional, repelieron el ataque de manera aguerrida, evitando así que los delincuentes cumplieran su objetivo criminal”.

Lo grave del caso es que los disidentes, al ver que perdían terreno y no avanzaban con su plan criminal, terminaron quemando un carro y dejando a su paso varios artefactos explosivos abandonados, para garantizar un plan de fuga.

El coronel Carlos Téllez, comandante de Policía en Huila, explicó que “una vez se retiran del municipio, y en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, se realiza un despliegue de tropa en apoyo”.

Las autoridades revelaron que los responsables de este hecho se habrían fugado hacia el corregimiento de Pacarní, en ese mismo municipio, después de no cumplir con su objetivo. Las primeras versiones indican que pretendían dañar la infraestructura de la estación para cometer un robo.

A la Policía le tocó llevar un equipo antiexplosivo después del hecho para desactivar por lo menos nueve artefactos que fueron abandonados alrededor de la estación policial.

“Felicito a los policías que participaron en la defensa de la estación, destacando especialmente la valentía de una mujer policía que, con heroísmo y determinación, lideró parte de la respuesta operativa en medio del hostil ataque”, destacó el coronel Téllez.