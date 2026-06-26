Derrame de aceite por parte de vehículo de carga provoca cierre de paso en la vía Bogotá - Villavicencio

En el marco del plan éxodo, miles de vehículos y motocicletas salen de las principales ciudades del país para disfrutar de un nuevo puente festivo, el cual para este fin de semana celebra las festividades tradicionales de San Pedro y San Pablo.

Más de 4,5 millones de vehículos se moverán por Colombia este puente de San Pedro

Las principales vías del país serán monitoreadas por las entidades de tránsito para rectificar que la movilidad en las carreteras de Colombia no presente algún inconveniente.

No obstante, en las últimas horas, se registró un hecho que provocó el cierre de una de las vías más importantes de la nación, la vía Bogotá - Villavicencio.

Lo que se sabe del cierre en la vía Bogotá - Villavicencio

Según información publicada en redes sociales por la concesionaria vial Coviandina, hacia las 2:00 de la tarde se registró un derrame de aceite hidráulico en el túnel Sáname, jurisdicción del municipio de Quetame.

La fuga del líquido fue ocasionada por un vehículo de carga de color blanco que transitaba por la zona. Tras conocerse los hechos, personal de la concesión y las autoridades de tránsito llegaron al lugar para atender oportunamente la situación.

Asimismo, con el objetivo de prevenir algún accidente provocado por el derrame de aceite, los agentes tomaron la decisión de realizar el cierre en el kilómetro 35 (K35+000) El Tablón.

El cierre del túnel Sáname se prolongó durante varias horas, mientras el personal realizaba las labores de limpieza del aceite derramado y retiraba el vehículo de carga.

Hacia las 3:00 de la tarde, Coviandina compartió otra imagen en sus redes sociales en la que mostró el avance de las labores para restablecer la movilidad en la zona. En el lugar, una grúa llegó para retirar el vehículo de carga, mientras el personal continuaba con las tareas de limpieza.

Finalmente, a las 3:18 de la tarde, Coviandina confirmó que la situación presentada en el túnel Sáname fue ya resuelta, informando a los pasajeros afectados por la vía Bogotá - Villavicencio que el túnel Sáname vuelve a normalizar el paso vehicular.

Asimismo, reiteró el llamado a todos los ciudadanos que se movilizan por las carreteras del país a respetar las normas de tránsito establecidas por la ley, así como a conducir con suma precaución y no exceder los límites de velocidad, con el fin de evitar posibles accidentes que pueden tener consecuencias para conductores, pasajeros y terceros.