María Claudia Tarazona no descarta incursionar en un futuro en política electoral: “Mi vocación es servir”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, habló con SEMANA sobre diferentes temas, entre los que se destacan el asesinato de su esposo, la carrera presidencial de 2026, el actualidad del país y una posible incursión en la política electoral a futuro.

La viuda del fallecido senador se refirió a lo difícil que ha sido llevar el dolor de su partida, más en este final de año. “Estoy con el corazón roto en mil pedazos. Me siento completamente triste y desolada en una época que para nosotros era la más importante del año”, manifestó.

“Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión”: María Claudia Tarazona

Destacó el retroceso del país en materia de orden público, pobreza, salud y economía. “Volvimos a ese pasado en el que estos grupos guerrilleros tienen el control sobre el territorio nacional; estamos viendo a un Gobierno absolutamente corrupto y complaciente con el crimen”, señaló.

También se refirió al tema político y lamentó la decisión del partido Centro Democrático de retirar de la consulta interna a Miguel Uribe Londoño, papá del líder político asesinado, y manifestó que no entiende las razones por las cuales algunos candidatos hablan de irse directamente (a las elecciones).

En ese campo político, la viuda de Miguel Uribe Turbay no descartó que, en un futuro, pueda incursionar en la política electoral, pues considera que en los últimos 15 años de su vida se ha dedicado a esto. “Lo sé hacer, lo he hecho y lo hice al lado del mejor, aprendí del mejor”, indicó.

María Claudia Tarazona destacó que junto a Miguel “construimos una vida política”, pero que la cara visible era él. “Si algo aprendí con Miguel fue a servir. Entonces, creo que honrar la vida de Miguel implica servir al país”.

La viuda de Miguel Uribe Turbay señaló que en este momento de su vida tiene un propósito claro, tras la muerte del congresista del Centro Democrático: “Cuidar a mis hijos, reconstruir una vida familiar que la violencia entró y explotó por completo, rompió el piso y nos mandó a los peores lugares del dolor y la tristeza”.

Manifestó que en este momento quiere “recomponer” la unidad con sus hijos, especialmente con Alejandro, para darle “la tranquilidad de que su mamá está al lado de él, quiero sanar mi corazón y sanar a mi familia”.

En conmovedor evento, María Claudia Tarazona y sus hijas presentaron la autobiografía póstuma de Miguel Uribe Turbay

Sin embargo, le dejó claro a los colombianos que va a seguir sirviendo al país desde donde esté. “Hoy es desde reconstruir a mi familia, que es lo más importante y honesto con el país”, destacó.

María Claudia Tarazona explicó que hiciera política en este momento “creo que habría una incongruencia total que nadie podría entender”, por eso fue sincera en que “en el corto y mediano plazo” no va a aspirar a ningún cargo político.

“Pero, por supuesto, mi vocación es servir. Fue lo que me unió a Miguel y, si en algún momento hay una oportunidad, cuando yo esté preparada, lo voy a hacer con todo el amor como lo hice siempre”, sentenció.

“Hoy puedo caminar por las calles de Colombia y de cualquier lugar del mundo con la frente en alto, sabiendo que Miguel hizo una carrera política decente y yo la hice al lado de él. Siento que fue una gran fortuna, un regalo de Dios. Son de las cosas que hoy me mantienen en pie y me dan fortaleza para seguir adelante”, concluyó María Claudia Tarazona.

