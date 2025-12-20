Política

María Claudia Tarazona no descarta incursionar en un futuro en política electoral: “Mi vocación es servir”

La viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que durante los últimos 15 años se ha dedicado a hacer política y que honrar la vida de su esposo implica servir al país.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 10:51 p. m.
María Claudia Tarazona habló con SEMANA sobre su futuro en la política.
María Claudia Tarazona habló con SEMANA sobre su futuro en la política. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, habló con SEMANA sobre diferentes temas, entre los que se destacan el asesinato de su esposo, la carrera presidencial de 2026, el actualidad del país y una posible incursión en la política electoral a futuro.

La viuda del fallecido senador se refirió a lo difícil que ha sido llevar el dolor de su partida, más en este final de año. “Estoy con el corazón roto en mil pedazos. Me siento completamente triste y desolada en una época que para nosotros era la más importante del año”, manifestó.

Destacó el retroceso del país en materia de orden público, pobreza, salud y economía. “Volvimos a ese pasado en el que estos grupos guerrilleros tienen el control sobre el territorio nacional; estamos viendo a un Gobierno absolutamente corrupto y complaciente con el crimen”, señaló.

También se refirió al tema político y lamentó la decisión del partido Centro Democrático de retirar de la consulta interna a Miguel Uribe Londoño, papá del líder político asesinado, y manifestó que no entiende las razones por las cuales algunos candidatos hablan de irse directamente (a las elecciones).

