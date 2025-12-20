YESID LANCHEROS: Se acaba de lanzar el libro póstumo de Miguel Uribe Turbay, llamado Mi causa: Colombia. Son las memorias en las que él venía trabajando antes de que un sicario acabara con su vida.

MARÍA CLAUDIA TARAZONA: Miguel empezó a escribir el libro hace unos dos años. Tenía la disciplina de escribir en la mañana. Él salía a trotar a las 5:00 a. m., regresaba, se alistaba, oía noticias y escribía. Tenía la idea de contar cómo había sido su vida. A diferencia de lo que muchos piensan, Miguel tuvo muchas dificultades, atravesó momentos muy duros y muy dolorosos, no solamente por la pérdida y muerte de su mamá, cuando él tenía 4 años, sino posteriormente con una serie de acontecimientos que él quería contarle al país de viva voz. Tenía ese propósito de contar que, a través de las dificultades y de los momentos difíciles, se puede buscar una luz, un propósito, y el dolor, si se sabe afrontar, de la mano de Dios y con mucha esperanza, se puede convertir en algo maravilloso, que fue lo que hizo él con su vida. Miguel quiso transmitir en ese libro cómo convirtió todo en un propósito de servicio para el país.

Y.L.: La muerte de Miguel fue la noticia política más triste del año en Colombia. Esta Navidad y este fin de año será muy difícil para su familia.

M.T.: Es muy doloroso. Siento que todo lo que pensé que había logrado en estos meses, de ir recuperándome un poco de la muerte de Miguel, se fue al piso. Estoy con el corazón roto en mil pedazos. Me siento completamente triste y desolada en una época que para nosotros era la más importante del año. No solamente por lo que significa la Navidad, sino porque cesaba un poco el trabajo político y legislativo de Miguel. Entonces, tenía la oportunidad de estar en la casa, disfrutar en familia.

Para él, la fecha más importante era el Día de las Velitas. Él me contaba que no tenía esa celebración en su familia, que no era una tradición. Y cuando nos juntamos con las niñas, que estaban muy chiquitas, le enseñamos a Miguel la tradición de las velitas y para él se convirtió en una fecha muy importante. Veía ese día como ese momento de reflexión y de pedir luz en distintos aspectos de su vida. Siempre publicaba un post con la velita pidiendo por él, por la familia, por Colombia. Fue un día profundamente triste. Nos fascinaba compartir con la familia, con los amigos. Su ausencia se hace más fuerte. Estas tardes esperando que él llegue, y, pues, no llega, son terribles, terriblemente dolorosas para mis hijas, para Alejandro, para mí y, obviamente, para toda la familia.

María Claudia Tarazona, en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, advirtió que el presidente está desviando la atención y la investigación del crimen de su esposo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y.L.: Es difícil de asimilar que Miguel ya no esté hoy.

M.T.: Así es, y no solamente por la violencia con la que murió, sino por lo que representaba, por el ser humano que era. La aceptación de la muerte es algo a lo que se llega con el tiempo. Emocionalmente, para el cerebro es demasiado fuerte aceptar de un solo golpe que una persona se fue. Casi que es una protección emocional decir: esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Con el tiempo, la gente que lo quiso, su equipo y su familia podremos aceptar la muerte de una persona como Miguel.

Y.L.: El país ha admirado su valentía para afrontar esta tragedia irreparable. ¿Qué les dice a los colombianos?

M.T.: Mi propósito es cuidar a mis hijos, especialmente a Alejandro. Tengo, prácticamente, que rehacer mi vida porque mi proyecto fue construido junto con Miguel. A medida que van pasando los años, la pareja se va fusionando y convirtiéndose casi en una misma persona. Mi fortaleza son mis hijos, enseñarles que a través del dolor también se puede vivir con esperanza y también se puede vivir con amor y también se puede convertir eso en una causa. La pérdida de Miguel es la pérdida de todos los colombianos que han muerto a causa de la violencia.

Yo me levanto y pienso en el dolor de Miguel y no dejo de pensar en las viudas del helicóptero de Amalfi y lo que estarán sintiendo, al igual que yo. Las pensé el Día de las Velitas, el día que se iniciaron las novenas también. Hay un montón de mujeres que extrañan a sus esposos en la casa y que no pueden compartir una novena más con la persona que amaron. Pienso también en el papá del joven que mataron a golpes en la mitad de una calle el pasado 31 de octubre; pienso en ese papá sin poder abrazar a su hijo en diciembre y me parte el alma. Todas las vidas valen lo mismo, todas las vidas significan lo mismo y esa pérdida irreemplazable por la violencia hace que el duelo sea más profundo y más doloroso.

En conmovedor evento, María Claudia Tarazona y sus hijas presentaron la autobiografía póstuma de Miguel Uribe Turbay

Y.L.: ¿Cómo está viendo a Colombia hoy? Estamos a pocos meses de ir a la elección presidencial.

M.T.: Es muy triste lo que hemos retrocedido. El retroceso no son cifras, el retroceso son vidas humanas, es pobreza, son niños que no tienen acceso a la educación, es en todos los ámbitos, en la salud, la economía y, obviamente, en lo más irreemplazable que hay: el derecho a la vida.

Estamos unidos en un momento muy oscuro cuando lo impensable volvió a pasar y es que los grupos al margen de la ley están ejerciendo fuerzas sobre el territorio nacional. Vemos a unos policías y militares tratando de combatirlos con lo que pueden.

Volvimos a ese pasado en el que estos grupos guerrilleros tienen el control sobre el territorio nacional; estamos viendo a un Gobierno absolutamente corrupto y complaciente con el crimen. Es un momento de mucha desesperanza, acaban de anunciar un paro armado. Me pregunto en qué momento de la vida pensamos que en 2025 íbamos a tener que enfrentar un paro armado. ¿Qué está haciendo el Gobierno? Los colombianos se tienen que quedar sentados en una silla viendo cómo la delincuencia se toma el país. Es un momento muy preocupante, oscuro y coyuntural para poder tomar decisiones acertadas sobre el futuro del país.

"Miguel y Alejandro tenían una relación profundamente cercana. Miguel era un papá extraordinario. Todos los días construía el vínculo con su hijo", asegura María Claudia Tarazona. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y.L.: Usted ha pedido una unión y justamente eso es lo que no se ve, por lo menos en los sectores opositores al Gobierno Petro que buscan ganar la presidencia. ¿Qué piensa de eso?

M.T.: Las razones para unirnos están dadas, es decir, a todos los colombianos nos une tener una Colombia en paz, con oportunidades, donde haya salud, garantías para los derechos fundamentales. Lo que necesitamos son dirigentes que tengan esa capacidad de recoger esas razones y pensar más en Colombia que en su propio ser. Me pregunto: ¿aquí el tema es hacer algo por el país o ser presidente?

No entiendo las razones políticas por las cuales algunos candidatos hablan de irse directamente (a las elecciones) y no participan en una consulta que nos lleve a unirnos. No logro entenderlo, cuando realmente el verdadero propósito es Colombia, no es ser presidente. A quien le interese ser presidente por encima de unir a Colombia, pensaría que por ahí no es. Se trata de un momento coyuntural, único e histórico, en el que o salvamos al país, o tendremos cuatro años más de un Gobierno como el que tenemos, que nos va a llevar a un escenario prácticamente insalvable.

Nos tiene que unir la esperanza, tenemos las razones para hacerlo, y contamos con una riqueza gigantesca en Colombia, en todos los aspectos, para ver renacer a nuestro país. Pero necesitamos líderes que se pongan la camiseta y que piensen en el país, y no en un triunfo personal de llegar a ser presidentes.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió sentido mensaje a Colombia en Día de Velitas: “No nos divida el miedo”

Y.L.: Paloma Valencia acaba de ser elegida la candidata presidencial del Centro Democrático. ¿Qué opinión tiene sobre ella?

M.T.: Conozco muy bien a Paloma. Yo acompañé a Miguel al 99 por ciento de los foros, solo falté a uno, entonces la vi en el escenario, hablando de los distintos problemas del país. Creo que es una mujer absolutamente preparada, conocedora sin duda alguna. Como referencia personal, siento que es un excelente ser humano. El día del atentado de Miguel se portó no como una política oportunista al lado mío, sino como una mujer, una mamá, una esposa que se puso en mi lugar y me dio la mano. Fueron muy importantes para mí las primeras 48 horas cuando estaba en la clínica, recién ocurrido el atentado de Miguel.

Es una mujer que tiene una capacidad de liderazgo importante. El llamado es a la unión. No tengo claridad de qué piensa hacer el Centro Democrático con respecto a la consulta y la posición personal de Paloma, no la conozco, pero espero que tenga esa bondad y ese altruismo de pensar en el país por encima de los intereses personales.

María Claudia Tarazona dice que no debieron expulsar a Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y.L.: ¿Qué opinión tiene sobre la expulsión de Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel, de la consulta interna del Centro Democrático?

M.T.: Uno no juzga ni critica la forma en que una persona asume un dolor que uno nunca ha vivido. Miguel Uribe Londoño es una víctima de la violencia en todas las esferas: perdió a su esposa, se quedó siendo padre de un niño de 4 años, de la misma manera como soy mamá de un niño de 5 años que perdió a su papá a los 4. Alejandro acaba de cumplir cinco. En el caso de Miguel Uribe Londoño, el dolor lo hizo levantarse, tomar una causa y decir: “Las banderas de mi hijo no se pueden quedar en un cementerio. Voy a revivir la campaña de Miguel, voy a recorrer el país con las ideas de Miguel”.

Me parece que es absolutamente respetable, lo hizo con altura y llevó con altura el nombre de Miguel. No tengo claros los detalles políticos de lo que sucedió. Lo que sí puedo decir abiertamente es que a un ser humano que está en duelo, que acaba de perder a su hijo y que está trabajando por mantener el nombre de su hijo en alto no se le hace eso. No estoy de acuerdo. Me pareció muy doloroso. Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión.

He sentido toda la solidaridad hacia él y hacia mi familia por lo que le ocurrió, y la forma como terminaron excluyéndolo de una consulta en la que evidentemente estaba punteando, según todas las encuestas. Me pareció muy desafortunado.

Y.L.: ¿No debieron haber expulsado a Miguel Uribe Londoño?

M.T.: No lo debieron haber expulsado. Me parece que hay momentos en los que uno tiene que poner por encima lo humano, ser buenas personas, tener compasión. Una persona que acaba de perder a su hijo, de la manera como murió Miguel, pero adicionalmente es que estaba parado en una canasta señalando el rumbo del país, entregando su vida por eso, y luego su papá es expulsado de esa manera. Creo que es un muy mal mensaje para el país; la política no se hace así, hay que ser buenos seres humanos. Me pareció absolutamente injusto lo que hicieron con él y, adicionalmente, lo que hicieron algunos medios, no puedo decir todos, de atacar de una manera despiadada el nombre de Miguel Uribe Londoño, cuando ha sido un hombre correcto.

Él ha entregado también gran parte de su vida por el país, ha sido un hombre decente, un buen papá, un buen abuelo, un hombre generoso, de principios, que se levanta con el dolor más profundo a seguir luchando por el país. Algunos medios no tienen la humanidad de tratarlo con el respeto que se merece.

María Claudia Tarazona conmueve con un desgarrador mensaje en su primer cumpleaños sin Miguel Uribe Turbay

Y.L.: María Claudia, las ideas políticas de Miguel Uribe Turbay están llamadas a ser defendidas también por usted. De cara a las elecciones de 2026, ¿a quién piensa apoyar?

M.T.: Creo que si hay una persona que puede encarnar los ideales de Miguel, sin duda alguna es su papá. Fue quien lo crio, quien hizo política con él y quien lo acompañó también de la mano durante sus 15 años de carrera política. No tengo muy claro cuál es el panorama político de Miguel Uribe Londoño en este momento. Él puede saber que va a contar conmigo y que tiene mi apoyo en lo que él decida. Nadie distinto a él tiene ese derecho.

Y.L.: ¿Hay otro aspirante con el que usted simpatice?

M.T.: Hay varios candidatos que reúnen excelentes características, son brillantes, conocen el país, lo han caminado, tienen las botas puestas. Pero el problema, vuelvo y digo, es que no se trata de decir quién es el que va a ser, sino quién es capaz de hacer algo por Colombia. Miguel Uribe Turbay siempre tuvo claro que la causa más grande era Colombia, y lo que él hubiera tenido que hacer para unir al país lo hubiera hecho. Hay que ver en esta coyuntura quién va a hacer eso.

María Claudia Tarazona le agradece a la Fiscalía y a la Policía por el avance en la investigación por el magnicidio de su esposo Miguel Uribe Turbay. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y.L.: Mucha gente se pregunta si usted, en algún momento, va a incursionar en política electoral. ¿Lo descarta por completo o hay una puerta que en cualquier momento se puede abrir?

M.T.: A lo que me he dedicado en los últimos 15 años de mi vida es a hacer política. Lo sé hacer, lo he hecho y lo hice al lado del mejor, aprendí del mejor, y no solamente eso. Miguel y yo construimos una vida política juntos, los dos, la cara visible, por supuesto, era él, pero fue una construcción de vida de los dos.

Si algo aprendí con Miguel fue a servir. Entonces, creo que honrar la vida de Miguel implica servir al país. Hoy mi propósito, como lo dije al principio de esta entrevista, es cuidar a mis hijos, reconstruir una vida familiar que la violencia entró y explotó por completo, rompió el piso y nos mandó a los peores lugares del dolor y la tristeza. Hoy quiero recomponer la unidad con mis hijos, quiero darle a Alejandro la tranquilidad de que su mamá está al lado de él, quiero sanar mi corazón y sanar a mi familia.

Pero lo que sí pueden tener claro los colombianos es que desde donde yo esté voy a servir a mi país. Hoy es desde reconstruir a mi familia, que es lo más importante y honesto con el país.

Si yo salgo a hacer política ahora, y mi familia está pasando lo peor, creo que habría una incongruencia total que nadie podría entender. Por eso, no aspiro ni voy a aspirar en el corto y mediano plazo a ningún cargo político.

Pero, por supuesto, mi vocación es servir. Fue lo que me unió a Miguel y, si en algún momento hay una oportunidad, cuando yo esté preparada, lo voy a hacer con todo el amor como lo hice siempre. Al final, llevo 15 años sirviéndole al país también.

Y.L.: Es que, en el fondo, usted también es una líder política.

M.T.: Sí, sin duda; además, conozco la política desde todas sus aristas. Miguel creía mucho en los procesos. Empezó en el Concejo, fue el mejor concejal, luego presidente del Concejo, secretario de Gobierno, fue alcalde encargado de Bogotá durante 25 veces… Hoy puedo caminar por las calles de Colombia y de cualquier lugar del mundo con la frente en alto, sabiendo que Miguel hizo una carrera política decente y yo la hice al lado de él. Siento que fue una gran fortuna, un regalo de Dios. Son de las cosas que hoy me mantienen en pie y me dan fortaleza para seguir adelante.

María Claudia Tarazona envía sentido mensaje tras el lanzamiento del libro de Miguel Uribe Turbay, “le cumplimos”

Y.L.: ¿En qué va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay? ¿Hay avances frente a los autores intelectuales?

M.T.: Me siento muy agradecida con la labor de la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin duda, han hecho un trabajo extraordinario. En menos de seis meses tenemos prácticamente a todos los autores materiales en detención. Por supuesto, se está trabajando en quiénes fueron esos autores intelectuales.

La dificultad es que tenemos un presidente que continuamente está desviando la atención y la investigación, y eso ha dificultado la tarea de la Fiscalía. Creo que ha sido un acto supremamente y profundamente irresponsable, y, además, irrespetuoso con Miguel Uribe Londoño, conmigo y toda nuestra familia. Él sí ha hecho muchas actuaciones tendientes a la desviación de la investigación. Entonces, espero y confío en que la señora fiscal siga con este trabajo comprometido que ha tenido desde el primer momento; ha sido espectacular, lo han hecho increíble y que pronto tengamos la respuesta de quién dio la orden de matar a Miguel. Sobre todo, por una razón que es muy importante y es que yo quiero que Alejandro, mi hijo, crezca sin esa carga de tener que tener claro quién fue el que mandó a matar a su papá. Quiero que él crezca libre de esa carga. Nosotros, los colombianos, lo vimos en la vida de los Galán, toda la vida crecieron luchando para esclarecer el crimen de su padre. Me parece que, además de la muerte, del duelo, de la tristeza y del vacío que deja una persona en la vida de un ser humano, no tendría por qué cargar con esa responsabilidad tan grande, que, además, es una responsabilidad del Estado. Entonces, confío en la Fiscalía, en el proceso y espero y aspiro a que, apenas este señor Petro salga de la presidencia, sea mucho más fácil poder seguir con ese proceso.

María Claudia Tarazona dice, en entrevista con Yesid Lancheros, que su hijo Alejandro está muy triste porque tenía una relación muy profunda con su papá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y.L.: De todas las hipótesis que se han planteado, ¿en cuál piensa más?

M.T.: Miguel estaba incomodando. ¿A quién? Al narcotráfico, porque él decía que desde el 7 de agosto se acababa ese flagelo en Colombia. ¿A quién más? A los que están bajo la impunidad, porque Miguel decía que desde el 7 de agosto se iba a acabar la impunidad y no estaba hablando en chiste. Miguel tenía el país en la cabeza y sabía cómo hacer eso. Todos aquellos que se veían amenazados por la candidatura de Miguel pueden ser los posibles autores intelectuales. Miguel estaba incomodando y no era garantía para los delincuentes, no era garantía para los grupos al margen de la ley. Fuera de eso, y con mayor razón, no era garantía para los narcotraficantes.

Y.L.: Usted y millones de colombianos tuvimos la esperanza de que Miguel se iba a recuperar. ¿Hasta dónde llegó esa ilusión en la unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe?

M.T.: Lo primero que me dijeron, en las primeras 24 horas, es que Miguel había hecho muerte cerebral y que no había nada que hacer. Salí corriendo a contarles a mis hijos que Miguel no lo había logrado. Ellos estaban en la casa del papá, incluso Alejandro. Salí a la madrugada a contarles que Miguel no lo había logrado. Cuando regresé a la clínica, los doctores me dijeron: “Otro cerebro, otro paciente, Miguel empezó a mejorar”. Lo que pensamos que iba a ser una muerte cerebral inmediata es un cerebro que viene desinflamando, con el tallo cerebral indemne, las pupilas estaban bien y Miguel se estaba recuperando. La esperanza siempre nos la dio Miguel. Él fue ese ser humano que incluso en el umbral de la muerte nos estuvo enviando mensajes y enseñando. Él desafió el umbral de la muerte. Él estuvo vivo. Yo creo que su propósito durante esos dos meses fue decirles a su papá, a mí, a su hijo: aquí estoy, los amo, estoy luchando por ustedes, entréguense a Dios.

Como lo he contado en varias ocasiones, Miguel alcanzó a abrir los ojos, obviamente, no con la conciencia completa, porque sabíamos que el trauma venía de su cerebro, pero alcanzó a abrir los ojos, a sostener la mano, a mostrar signos de que estaba ahí, que estaba presente, que sabía lo que estaba pasando. Esa fue una muestra de amor gigantesco de Miguel. Fue lo que constantemente nos dio luz y esperanza a nosotros, a los médicos.

Quiero contarles esta anécdota: siempre le decía al doctor Hakim que el camino lo mostrara Miguel y, si mostraba uno así fuera pequeño, que no nos rindiéramos. El doctor Hakim me cogía las manos y me decía: “¡María Claudia, no nos vamos a rendir, somos un equipo!”. Miguel luchó hasta donde pudo, pero el daño fue gigantesco. La bala le atravesó la mitad del cerebro, el daño fue muy grande. Como te digo, aún en el umbral de la muerte, Miguel nos estaba dando lecciones y enseñanzas.

Y.L.: Es difícil de entender la repetición de la tragedia de la violencia. Siendo un niño, Miguel perdió a su mamá, la periodista Diana Turbay, asesinada en medio de un secuestro, y luego él murió asesinado este año y dejó a su hijo de 4 años.

M.T.: Así es. Hay dos cosas importantes sobre las que he reflexionado sobre la muerte de Miguel. La primera es cómo reconstruyó una vida y cómo logró volver el dolor en un propósito maravilloso. En el libro puedes ver el dolor, la soledad y la tristeza que sintió Miguel al haber crecido sin su mamá. Esa ausencia siempre estuvo presente. Todo ese dolor y esa tristeza lo convirtieron en una causa maravillosa y me quedo con ese aprendizaje. Es posible convertir el dolor y la tragedia en un propósito superior. Me quedo con eso, me aferro a eso y eso es lo que yo todos los días de mi vida quiero transmitirles a Alejandro y a mis tres hijas. Por otro lado, aprender de los errores también; la muerte trae mucho desorden, mucho caos, y la muerte con violencia hace estragos en todas las esferas. Entonces, mi propósito es recomponer. Este es un momento difícil para la familia, para el país, para la política colombiana, que también se desordenó con la muerte de Miguel, pero hay que recomponer. Hay que ser luz y esperanza, es lo que quiero transmitir. Por eso siempre he dicho que nos una la esperanza, que no nos divida el miedo.

Viuda de Miguel Uribe Turbay compartió emotivo mensaje: “La integridad no se negocia”

Y.L.: María Claudia, si usted tuviera una oportunidad en la vida de conversar algún día con ese joven sicario que le disparó a Miguel, ¿qué le diría?

M.T.: Lo primero que haría sería mirarlo compasivamente. Creo que con un niño de 15 años que dispara un arma como lo hizo este joven, de la manera tan precisa que lo hizo, una mirada compasiva hace mucho más que cualquier psicólogo o psiquiatra. Cuando una persona abre su corazón a otro, cuando una persona le muestra su amor a otro, hace mucho más que cualquier intervención psicológica o psiquiátrica.

Lo segundo que le diría es que Miguel no tuvo una segunda oportunidad porque la bala lo mató y murió. Le diría: “Tú tienes una segunda oportunidad, ojalá que tu vida pueda ser distinta y que la muerte solo sea la de Miguel, porque hay dos formas de morir, una como la que murió Miguel y otra morir en vida. Entonces, ojalá tengas una segunda oportunidad. Miguel no la tuvo”.

María Claudia Tarazona dice que Miguel Uribe Turbay siempre estuvo agradecido con el expresidente Álvaro Uribe por la oportunidad que le dio de brillar. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y.L.: Su mensaje es muy conmovedor.

M.T.: Déjame decirte lo siguiente: creo que un niño de esa edad, que hace lo que él hace, nunca en su vida ha tenido una mirada compasiva, nunca ha sentido el amor cerca, nunca ha tenido una mano que lo ayude, que lo contenga o que le dé amor. Ahí hay un mensaje muy profundo.

Y.L.: ¿Cómo está Alejandro?

M.T.: Muy triste. Miguel y Alejandro tenían una relación profundamente cercana. Miguel era un papá extraordinario, todos los días construía el vínculo con su hijo. Miguel era ese ser humano que tenía una cantidad de facetas, era músico, tocaba guitarra, acordeón, piano, le componía canciones a Alejandro, le enseñaba a jugar ajedrez, armaban legos, jugaban fútbol, es decir, el papá era un parque de diversiones y, además, era profundamente amoroso con Alejandro. Todas las noches, Miguel salía corriendo de donde estuviera, se iba a la casa, le daba la comida a Alejandro, se bañaba con Alejandro, dormía a Alejandro; entonces, la ausencia de Miguel es muy grande. Alejandro está rodeado, o sea, tiene cuatro mamás. En vez de una, también tiene a unas hermanas que se mueren de amor por él, unos abuelos maravillosos, tanto mis papás, que nos han acompañado, nos han sostenido, y, por supuesto, su abuelo Miguel y su abuela Delia, que han estado presentes durante estos meses dándole todo el amor y todo el soporte.

Alejandro sabe lo que pasó. En el colegio estaba describiendo una cartelera de actividades y dijo: “Esta foto de acá fue antes de que le dispararan a mi papá”. Lo tiene perfectamente claro, lo que no entiende es la permanencia de la muerte; entonces, sí reclama mucho todos los días. Dice: “¿Cuándo puedo recuperar a mi papá? ¿Cuándo va a volver mi papá?”.

Todos los días le explico hasta que él mismo, su cerebro y su capacidad acepten la muerte como lo hablamos al principio, que su papá no va a volver. Él me pide grandes milagros. Me dice: “Mamá, si hay un milagro muy grande, y todo vuelve a empezar para tener a mi papá en la vida”... Yo le digo: “La verdad, Alejandro, hay muchos milagros en nuestra vida, pero ese no va a poder ser. Tú papá no va a poder volver, ahora lo vas a tener en tu vida de una manera diferente y tenemos que aprender a vivir con el amor de papá de una manera diferente”.

Y.L.: Quiero preguntarle por dos líderes políticos que fueron determinantes en la vida política de Miguel. ¿Qué le dice a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá?

M.T.: Miguel lo quiso profundamente y fue leal hasta el último minuto de su vida con él. Cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá, a Miguel le decían: “No hable tanto de Peñalosa”, porque en ese momento el alcalde no tenía la popularidad que tuvo posteriormente, cuando se vio la maravilla de todo lo que hicieron en Bogotá. Miguel decía: “Prefiero perder antes que ser desleal”. Entonces, que el exalcalde Peñalosa sepa que tuvo un hombre que lo quiso, lo admiró, le aprendió mucho y, especialmente, fue muy leal con él.

Y.L.: El otro líder es Álvaro Uribe. ¿Qué le dice al expresidente?

M.T.: Miguel siempre se sintió agradecido por esa oportunidad que le dio de brillar. Pero estoy segura de que a Miguel le hubiera encantado saber lo que el presidente pensaba de él cuando estaba vivo. Creo que a Miguel le faltó saber que el presidente lo quería como lo quería, como dice que lo quiere, que lo admiraba y que estaba seguro de que iba a ser su candidato. A Miguel le faltó ese pedacito; a él le hubiera gustado mucho y le hubiera hecho muy feliz saber que el presidente Uribe sentía algo especial por él.

María Claudia Tarazona le pide al presidente Petro que respete la democracia y que permita unas elecciones libres en las que la gente pueda pronunciar su voluntad. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y.L.: María Claudia, ¿qué atesora de esos días en la Fundación Santa Fe? Uno la veía saludando desde la ventana, dando declaraciones ante los medios, recibiendo todo el apoyo, rosarios, oraciones, una fuerza de fe impresionante.

M.T.: A mí me sostuvo el amor y la fe. Recibir ese amor me ayudó a transitar esos días, guardo eso como un tesoro. Cuando salgo a caminar, me encuentro a alguien y recibo un abrazo, siento esa misma paz y esa misma fortaleza que sentía en ese momento de recibir tanto amor. El segundo regalo maravilloso es la fe. Creo que haber conocido y haber tenido a Dios en mi corazón de la manera como lo sentí, de la manera como abracé a Dios y a la Virgen María en ese momento, es otro regalo maravilloso con el que decido quedarme para el resto de mi vida. Con mis hijos, seguimos aferrados a Dios y a la Virgen. Tengo también una caja…

Y.L.: ¿Qué guarda allí?

M.T.: Tengo cartas, rosarios, estampas, un sinfín de cosas que, además, estoy guardando para mostrarle a Alejandro y decirle que eso hacía el país por Miguel cuando estaba en la clínica.

Y.L.: María Claudia, ¿qué mensaje le quiere enviar al presidente Gustavo Petro?

M.T.: Después de todo el daño que le ha hecho a este país y de lo que hemos tenido que vivir los colombianos, le pido que respete la democracia y que permita unas elecciones libres en las que la gente pueda pronunciar su voluntad y elegir el camino de los próximos cuatro años. Que respete con profundidad la democracia y no se atreva a interponerse en el camino de los ciudadanos, que hoy saben para dónde va el país y cómo lo quieren en el futuro.