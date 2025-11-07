Viuda de Miguel Uribe Turbay compartió emotivo mensaje: “La integridad no se negocia”

Esta mañana de viernes, 7 de noviembre, María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay, compartió un sentido mensaje a través de su cuenta en Instagram.

En el mensaje, María Claudia Tarazona dijo estar orgullosa de presentar el Premio Miguel Uribe Turbay en el One Young World. Junto a su escrito, un video en el que se observa a María Acosta Tarazona, una de las hijastras del precandidato asesinado, ofreciendo un discurso en dicho evento.

En sus declaraciones ante los presentes en el One Young World, la hijastra de Uribe Turbay resaltó que él era para ellas un “superhéroe” y, a su vez, destacó el amor que el senador tenía por su país, Colombia.

Tras lo anterior, el mensaje que decidió compartir en Instagram María Claudia Tarazona fue el siguiente: