Viuda de Miguel Uribe Turbay compartió emotivo mensaje: “La integridad no se negocia”

María Claudia Tarazona se pronunció a través de su cuenta en Instagram.

Redacción Confidenciales
7 de noviembre de 2025, 4:01 p. m.
Miguel Uribe Turbay
Maria Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. Imagen de archivo. | Foto: Alexandra Ruiz

Esta mañana de viernes, 7 de noviembre, María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay, compartió un sentido mensaje a través de su cuenta en Instagram.

En el mensaje, María Claudia Tarazona dijo estar orgullosa de presentar el Premio Miguel Uribe Turbay en el One Young World. Junto a su escrito, un video en el que se observa a María Acosta Tarazona, una de las hijastras del precandidato asesinado, ofreciendo un discurso en dicho evento.

En sus declaraciones ante los presentes en el One Young World, la hijastra de Uribe Turbay resaltó que él era para ellas un “superhéroe” y, a su vez, destacó el amor que el senador tenía por su país, Colombia.

Tras lo anterior, el mensaje que decidió compartir en Instagram María Claudia Tarazona fue el siguiente:

“Fue un honor ser parte del Summit de One Young World y presentar el Premio Miguel Uribe Turbay, un reconocimiento que celebra su legado y el impacto que dejó en quienes creen en el poder del servicio público. Miguel, más que un homenaje, este premio es para ti: por recordarnos siempre que la integridad no se negocia, que vale la pena defender lo que es justo y que la política, cuando se ejerce con propósito y convicción, es una verdadera fuerza para la transformación”, indicó la esposa de Uribe Turbay en Instagram.

