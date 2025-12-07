Confidenciales
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió sentido mensaje a Colombia en Día de Velitas: “No nos divida el miedo”
La compañera sentimental del fallecido senador compartió unas palabras de cara al cierre de año.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió un sentido mensaje para toda Colombia la noche del 7 de diciembre, Día de las Velitas.
La compañera del fallecido ex precandidato presidencial se dirigió a todo el país, invitando a que se enciendan luces por la unión y la esperanza, dejando de lado la división causada por el miedo.
En su mensaje, rodeado de la época de Navidad, María Claudia Tarazona deseó que la paz inunde los corazones de todas las personas que han perdido a un ser amado a causa de la violencia, tal y como le sucedió a ella este 2025.
Las imágenes permitieron ver a la abogada junto a sus tres hijas mayores, quienes sostenían una vela en esta tradicional celebración de diciembre.
“Que nos una la esperanza y no nos divida el miedo. Por una Colombia en paz”, escribió en el pie de foto del post, donde recopiló varias reacciones y comentarios de sus fieles seguidores de Instagram.
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió sentido mensaje en la celebración del Día de Velitas: “Que nos una la esperanza y no nos divida el miedo. Por una Colombia en paz”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Isn0JwfqHy— Revista Semana (@RevistaSemana) December 8, 2025