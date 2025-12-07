Confidenciales

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió sentido mensaje a Colombia en Día de Velitas: “No nos divida el miedo”

La compañera sentimental del fallecido senador compartió unas palabras de cara al cierre de año.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

8 de diciembre de 2025, 3:16 a. m.