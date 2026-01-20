NACIÓN

María Claudia Tarazona se refiere al giro de la Fiscalía en el caso de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Es un golpe duro”

La Fiscalía anunció la imputación contra el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por el magnicidio. Y, horas después, la retiró.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 12:44 p. m.
María Claudia Tarazona en los estudios de SEMANA.
María Claudia Tarazona en los estudios de SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

María Claudia Tarazona narra el dolor que le produce a la familia lo que sucedió en la investigación por la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Lo que genera el malestar es el reversazo”, cuenta la esposa del líder asesinado; asegura que confía “en la templanza de la fiscal”.

“Hago un llamado a la calma”, agrega y explica que se trató de un asunto procesal. Sin embargo, recalca que la responsabilidad de la UNP sí es clara en los hechos relacionados con el atentado de su esposo.

Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay.
Augusto Rodríguez, exdirector de la UNP, había sido llamado a audiencia de imputación en el caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Por un tema procesal, la decisión fue reversada. Foto: SEMANA

Este lunes, la Fiscalía anunció la imputación de cargos por el delito de prevaricato, por no haber resguardado como se debería la vida del candidato presidencial. “Nunca hubo apoyo de la UNP. Era una constante negativa por proteger su vida”, dijo Tarazona.

El abogado de la familia, Víctor Mosquera, había evidenciado cómo, en los primeros meses del año 2025, se presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad para Miguel Uribe Turbay. Esas solicitudes no fueron atendidas.

El cambio en la imputación, cuenta Tarazona, es doloroso porque “están en juego las emociones de una familia que ha sufrido inmensamente con una pérdida absolutamente irreparable. Entonces, por supuesto, es un golpe duro”.

Tarazona hizo un llamado para que no exista impunidad. “Si los criminales saben que hay una justicia efectiva, yo creo que se lo piensan dos veces para cometer delitos. Entonces, esto no es solamente importante de cara a la familia de Miguel Uribe Turbay —hablo de su papá, de su señora, de su hermana María Carolina, obviamente de Alejandro y de las niñas, en nombre mío—, sino, por supuesto, de un país que espera que haya resultados con respecto a nuestra muerte".

Pero reiteró que ella cree que “tenemos que ser justos con la labor de la Fiscalía. Nosotros tenemos, en este momento, siete personas capturadas. Creo que se hizo en tiempo récord. Pocas veces se ha visto en Colombia un trabajo tan coordinado y con tanta celeridad. Por supuesto, no es suficiente. Quienes están capturados hoy no son los determinadores del homicidio de Miguel, del magnicidio de Miguel, pero hay que poner las cosas en perspectiva: si no se hubieran dado estas capturas, nunca tendríamos siquiera la esperanza de pensar que podríamos llegar a los determinadores. Creo que la Fiscalía ha hecho un excelente trabajo. Yo me siento confiada y tengo la esperanza de que siga siendo así”, concluyó.

Tarazona también elogió a la funcionaria que ha estado detrás de la investigación. “Ahora, quiero decirles una cosa: la fiscal que imputa los cargos, la fiscal que anuncia la imputación para el 11 de febrero, la fiscal 225, hizo un excelente trabajo. Es decir, ella recopiló una serie de pruebas, hizo una investigación a fondo y, con base en esa compilación, se atreve a decir que, con los elementos probatorios necesarios y dentro del marco de la ley, puede hacer la imputación de cargos. Aquí lo que hubo fue un problema de competencias, mas no de falta de pruebas”.

