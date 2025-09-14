María Claudia Tarazona fue foco de reacciones en redes sociales y medios nacionales tras el difícil momento personal que vivió con la muerte de su esposo, el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El fallecimiento ocurrido el pasado 11 de agosto marcó un antes y un después en su vida, obligándola a enfrentar la ausencia de su compañero y padre de sus hijos. Con el paso del tiempo, ha intentado levantarse, conservando el legado que él dejó en su hogar y en su historia en común.

Tarazona volvió a conmover al público al compartir en sus redes un video en el que anunciaba una entrevista concedida a Noticias RCN. En la conversación con el director, José Manuel Acevedo, habló sobre el proceso de sobrellevar la pérdida del político y cómo ha enfrentado esta etapa de duelo.

Al preguntarle cómo fue el instante en el que se enteró de la muerte de Miguel Uribe Turbay, la abogada mencionó que tuvo que contenerse por sus hijos, quienes dormían con ella todas las noches desde la tragedia que golpeó a su familia.

Allí relató que su suegro y la esposa fueron quienes informaron a una de sus hijas, revelando que el senador había fallecido.

“Horrible, horrible... horrible. Yo estaba acostada con mis cuatro hijos, dormimos en mi cama todos desde el día que pasó lo del atentado de Miguel. Yo creo que le avisaron primero a Miguel papá, porque Delia empezó a llamar a una de mis hijas, a Emilia”, relató.

María Claudia Tarazona no dudó en mencionar que, por cuidado a Alejandro, su hijo, no se comunicaron con ella directamente, permitiendo que la noticia se diera de otra forma.

“Yo dormía con Alejandro y no me querían dar la noticia por teléfono, para que no empezara a gritar o reaccionar de una manera angustiosa para él. Le avisaron a ella y llegaron aquí a las 3:00 a.m.”, relató.

“Cuando veo que Emilia se paró de la cama a esa hora, con el celular en la mano... mis otras hijas se desesperaron, llorando de una manera como nunca las había visto, nunca quieres ver a tus hijos llorando así. Nuevamente, Dios en mí puso una fortaleza, para ser mamá y entender que luego era mi momento de llorar”, agregó.

En sus declaraciones, María Claudia puntualizó que llegó y vio a su esposo muerto, inundándose de todo tipo de emociones, precisamente porque debía manejar todo con calma, sin perder su rol de madre.