María Claudia Tarazona cuenta cómo fue el instante en el que se enteró de la muerte de Miguel Uribe: “No me querían dar la noticia”

La viuda del político concedió la primera entrevista y habló sobre distintos asuntos.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 12:44 a. m.
La esposa de Miguel Uribe Turbay rompió el silencio.
La esposa de Miguel Uribe Turbay habló en la primera entrevista tras la muerte del político. | Foto: Montaje: Semana, con fotos captura de video: Los Informantes/Semana

María Claudia Tarazona fue foco de reacciones en redes sociales y medios nacionales tras el difícil momento personal que vivió con la muerte de su esposo, el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El fallecimiento ocurrido el pasado 11 de agosto marcó un antes y un después en su vida, obligándola a enfrentar la ausencia de su compañero y padre de sus hijos. Con el paso del tiempo, ha intentado levantarse, conservando el legado que él dejó en su hogar y en su historia en común.

Tarazona volvió a conmover al público al compartir en sus redes un video en el que anunciaba una entrevista concedida a Noticias RCN. En la conversación con el director, José Manuel Acevedo, habló sobre el proceso de sobrellevar la pérdida del político y cómo ha enfrentado esta etapa de duelo.

Contexto: Esposa de Miguel Uribe asegura que María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono en el velorio: “Me mira y me amenaza”

Al preguntarle cómo fue el instante en el que se enteró de la muerte de Miguel Uribe Turbay, la abogada mencionó que tuvo que contenerse por sus hijos, quienes dormían con ella todas las noches desde la tragedia que golpeó a su familia.

Allí relató que su suegro y la esposa fueron quienes informaron a una de sus hijas, revelando que el senador había fallecido.

“Horrible, horrible... horrible. Yo estaba acostada con mis cuatro hijos, dormimos en mi cama todos desde el día que pasó lo del atentado de Miguel. Yo creo que le avisaron primero a Miguel papá, porque Delia empezó a llamar a una de mis hijas, a Emilia”, relató.

María Claudia Tarazona no dudó en mencionar que, por cuidado a Alejandro, su hijo, no se comunicaron con ella directamente, permitiendo que la noticia se diera de otra forma.

Yo dormía con Alejandro y no me querían dar la noticia por teléfono, para que no empezara a gritar o reaccionar de una manera angustiosa para él. Le avisaron a ella y llegaron aquí a las 3:00 a.m.”, relató.

.
. | Foto: Noticias RCN
Contexto: María Claudia Tarazona revela lo que le habría dicho a Gustavo Petro si la hubiera llamado: “Descarado. Atrevido”

“Cuando veo que Emilia se paró de la cama a esa hora, con el celular en la mano... mis otras hijas se desesperaron, llorando de una manera como nunca las había visto, nunca quieres ver a tus hijos llorando así. Nuevamente, Dios en mí puso una fortaleza, para ser mamá y entender que luego era mi momento de llorar”, agregó.

Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona
Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona | Foto: Instagram @maclaudiat

En sus declaraciones, María Claudia puntualizó que llegó y vio a su esposo muerto, inundándose de todo tipo de emociones, precisamente porque debía manejar todo con calma, sin perder su rol de madre.

“Los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano”, aseguró, recordando cómo fue llevar su cabeza directo al hospital aquel 7 de junio.

