María Claudia Tarazona revela lo que le habría dicho a Gustavo Petro si la hubiera llamado: “Descarado. Atrevido”

La esposa de Miguel Uribe Turbay narra la indignación que le produce el primer mandatario y cuenta por qué no quiso que asistiera al funeral.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 12:18 a. m.
María Claudia Tarazona y Gustavo Petro | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Si el presidente llega a la Catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirle que se vaya”, aseguró María Claudia Tarazona en una entrevista a Noticias RCN, este domingo, 14 de septiembre, cuando estaban planeando las honras fúnebres de su esposo.

El director del noticiero, José Manuel Acevedo, le preguntó qué habría hecho si el primer mandatario la hubiera llamado, algo que nunca ocurrió ni en los meses en que el precandidato estuvo en UCI, ni tras su fallecimiento.

“Descarado. Atrevido”, aseguró.

En esa primera conversación en un medio de comunicación, tras el fallecimiento del senador, hace un poco más de un mes, Tarazona contó el dolor que vive.

“Miguel era esa persona que todo lo llenaba. Estaba en la sala, en el estudio, jugaba con Alejandro. Es un vacío gigantesco. Él siempre quería estar en su casa para estar cerca de nosotros”, agregó.

La esposa del candidato también contó cómo logró aferrarse a su fe y mantener la esperanza en todo momento, mientras él estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.

“La esperanza te da eso, la posibilidad de sacar el día. Poder verlo así y decir va a mejorar”, aseguró. “Ver a Miguel como luchó hasta el último minuto de su vida, es un milagro. Él fue increíble hasta el último minuto de su vida. Luchó para poder abrazar de nuevo a su hijo, que era lo más importante de su vida”, reiteró.

En desarrollo...

María Claudia Tarazona, Miguel Uribe Turbay, Gustavo Petro

