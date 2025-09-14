Suscribirse

Política

María Claudia Tarazona da su primera entrevista tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Han sido días muy duros”

La esposa del fallecido precandidato del Centro Democrático asegura que ha sentido el mismo dolor todos los días.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 12:08 a. m.
.
. | Foto: Noticias RCN

En una conmovedora entrevista con José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, María Claudia Tarazona habló de lo que ha sido este mes sin Miguel Uribe Turbay. La esposa del fallecido precandidato del Centro Democrático regresó el país, tras haber estado unas semanas en el exterior.

Esta semana, lideró - junto con el padre del senador, el ahora candidato Miguel Uribe Londoño - una serie de eventos para conmemorar la partida de su esposo.

YouTube video player

“He decidido sentir y abrazar mi dolor, pero ha sido muy doloroso”, narró en su entrevista con Acevedo.

“Miguel era esa persona que todo lo llenaba. Estaba en la sala, en el estudio, jugaba con Alejandro. Es un vacío gigantesco. Él siempre quería estar en su casa para estar cerca de nosotros”, agregó.

La esposa de Miguel narró cómo fue siempre tuvo esperanza de que él estaría bien “todos los días, hasta el último día que estuve en la clínica”.

Aseguró que esos dos meses que estuvo en la clínica fueron un milagro que le permitió conocerse, prepararse, estar con Dios y al final poder recibir esa noticia de una mejor manera.

“Su cabeza estaba terrible. La esperanza te da eso, la posibilidad de sacar el día. Poder verlo así y decir va a mejorar”, aseguró. “Ver a Miguel como luchó hasta el último minuto de su vida, es un milagro. Él fue increíble hasta el último minuto de su vida. Luchó para poder abrazar de nuevo a su hijo, que era lo más importante de su vida”, reiteró.

Tarazona contó cómo en la UCI el mantra es “hay que esperar”.

La esposa de Uribe Turbay dio detalles cómo se enteró de que su esposo finalmente había fallecido. “Horrible”, dijo.

“Yo estaba acostada con mis cuatro hijos. Desde el primer momento, dormimos en mi cama todos. Le avisaron primero a Miguel papá y a Delia. Delia llamó a una de mis hijas, a Emilia. No me querían dar la noticia al lado de mi hijo, porque ellos sabían que yo dormía con Alejandro”, contó.

Y luego dijo: “cuando vi que Emilia se paró de la cama, con el celular en la mano. Mis hijas lloraron de una manera que nunca has querido ver a una persona”. Ella, cuenta que se calmó y se dijo a sí misma: “Después es mi momento de llorar, y será mi momento de gritar”

Tarazona narró cómo ha vivido el duelo con su pequeño hijo. Contó que había comenzado a llevarlo a la iglesia y que un día que el niño no quería ir, ella le dijo: “La iglesia es la casa de Dios y Dios siempre está con papá. Entonces, cuando llegues a la Iglesia, vas a estar con Dios y vas a estar más cerca de papá”.

El niño entonces le preguntó: “¿Me puedo quedar a dormir en la Iglesia?“.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Claudia Tarazona revela lo que le habría dicho a Gustavo Petro si la hubiera llamado: “Descarado. Atrevido”

2. Capturan a agresor de menor de 4 años en Medellín. El hombre hacía parte de una estructura criminal

3. María Claudia Tarazona da su primera entrevista tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Han sido días muy duros”

4. Santa Fe frena en seco al Deportivo Cali: así fue la final de ida en la Liga Femenina BetPlay 2025

5. Vía al Llano será habilitada de manera gradual: ojo con los vehículos que tienen permitido transitar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Claudia TarazonaMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

.

María Claudia Tarazona revela lo que le habría dicho a Gustavo Petro si la hubiera llamado: “Descarado. Atrevido”

Redacción Semana
.

María Claudia Tarazona da su primera entrevista tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Han sido días muy duros”

Redacción Semana
Roy Barreras.

Roy Barreras defiende al Gobierno Petro de una posible descertificación y advierte a EE. UU.: “Sería un disparo en el pie”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.