María Claudia Tarazona da su primera entrevista tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Han sido días muy duros”

En una conmovedora entrevista con José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, María Claudia Tarazona habló de lo que ha sido este mes sin Miguel Uribe Turbay. La esposa del fallecido precandidato del Centro Democrático regresó el país, tras haber estado unas semanas en el exterior.

Esta semana, lideró - junto con el padre del senador, el ahora candidato Miguel Uribe Londoño - una serie de eventos para conmemorar la partida de su esposo.

“He decidido sentir y abrazar mi dolor, pero ha sido muy doloroso”, narró en su entrevista con Acevedo.

“Miguel era esa persona que todo lo llenaba. Estaba en la sala, en el estudio, jugaba con Alejandro. Es un vacío gigantesco. Él siempre quería estar en su casa para estar cerca de nosotros”, agregó.

La esposa de Miguel narró cómo fue siempre tuvo esperanza de que él estaría bien “todos los días, hasta el último día que estuve en la clínica”.

Aseguró que esos dos meses que estuvo en la clínica fueron un milagro que le permitió conocerse, prepararse, estar con Dios y al final poder recibir esa noticia de una mejor manera.

“Su cabeza estaba terrible. La esperanza te da eso, la posibilidad de sacar el día. Poder verlo así y decir va a mejorar”, aseguró. “Ver a Miguel como luchó hasta el último minuto de su vida, es un milagro. Él fue increíble hasta el último minuto de su vida. Luchó para poder abrazar de nuevo a su hijo, que era lo más importante de su vida”, reiteró.

Tarazona contó cómo en la UCI el mantra es “hay que esperar”.

La esposa de Uribe Turbay dio detalles cómo se enteró de que su esposo finalmente había fallecido. “Horrible”, dijo.

“Yo estaba acostada con mis cuatro hijos. Desde el primer momento, dormimos en mi cama todos. Le avisaron primero a Miguel papá y a Delia. Delia llamó a una de mis hijas, a Emilia. No me querían dar la noticia al lado de mi hijo, porque ellos sabían que yo dormía con Alejandro”, contó.

Y luego dijo: “cuando vi que Emilia se paró de la cama, con el celular en la mano. Mis hijas lloraron de una manera que nunca has querido ver a una persona”. Ella, cuenta que se calmó y se dijo a sí misma: “Después es mi momento de llorar, y será mi momento de gritar”

Tarazona narró cómo ha vivido el duelo con su pequeño hijo. Contó que había comenzado a llevarlo a la iglesia y que un día que el niño no quería ir, ella le dijo: “La iglesia es la casa de Dios y Dios siempre está con papá. Entonces, cuando llegues a la Iglesia, vas a estar con Dios y vas a estar más cerca de papá”.

El niño entonces le preguntó: “¿Me puedo quedar a dormir en la Iglesia?“.