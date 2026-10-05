Shakira volvió a protagonizar un momento destacado en su carrera internacional. La cantante colombiana estableció un nuevo récord en Amazon Music luego de que la transmisión en vivo de uno de sus conciertos en Madrid se convirtiera en la presentación de una artista femenina con la mayor audiencia en la historia de la plataforma.

Shakira sorprende a sus fans y suma una última fecha en Madrid: este será el día definitivo

El espectáculo tuvo lugar el sábado 3 de octubre y pudo seguirse en vivo a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch. La presentación hizo parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, gira con la que la barranquillera ha recorrido diferentes escenarios internacionales y que actualmente tiene a Madrid como uno de sus principales puntos de encuentro con sus seguidores.

Uno de los momentos más comentados de la noche estuvo protagonizado por Dua Lipa. La artista británica apareció como invitada especial para compartir escenario con Shakira y juntas interpretaron una versión de Antología, uno de los temas más recordados del repertorio de la colombiana.

El impacto del concierto no terminó con la transmisión. Debido a la alta demanda de entradas, Shakira confirmó una nueva fecha en Madrid para el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Con esta presentación adicional, la artista llegará a 13 conciertos en la capital española desde el inicio de su residencia europea, programada a partir del 18 de septiembre.

La nueva fecha también marcará el cierre de la etapa europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. De esta manera, Shakira suma otro capítulo a una gira que le ha permitido reencontrarse con sus seguidores y que continúa generando cifras destacadas en escenarios y plataformas digitales.

Amazon Music calificó el resultado del concierto como un hito para la plataforma y para la música latina, al superar las marcas registradas anteriormente por otras artistas femeninas.