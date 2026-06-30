Shakira rompió récord con ‘Dai Dai’: hizo historia en el Mundial 2026

Shakira volvió a sumar un nuevo logro internacional en su carrera musical, pues al ser seleccionada para interpretar la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto al artista nigeriano Burna Boy, la cantante colombiana alcanzó un récord con Dai Dai.

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El tema se convirtió en “la primera canción oficial de un Mundial en alcanzar el No. 1 de Billboard Global Excl. U.S.”, uno de los rankings internacionales más relevantes de la industria musical. Esta lista elaborada por Billboard reúne el rendimiento de canciones en más de 200 países y territorios fuera de Estados Unidos y se basa en datos de reproducciones y consumo digital.

Con este resultado, Dai Dai logró una marca que ninguna otra canción oficial del torneo había conseguido hasta ahora.

Shakira, J Balvin y los looks que marcaron la inauguración en el Estadio Azteca Foto: x

El récord llega en medio del desarrollo del Mundial 2026 y se suma a una serie de resultados que muestran el alcance que tuvo el sencillo desde su lanzamiento en distintas plataformas de streaming.

Además del primer lugar en Billboard Global Excl. U.S., la canción ha acumulado cifras importantes en plataformas digitales. Hasta el momento registra “más de 277 millones de visualizaciones en YouTube” y supera “más de 114 millones de reproducciones en Spotify”.

También alcanzó el puesto número uno en la lista global de canciones de iTunes y permanece dentro del Top Global de Spotify.

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La colaboración entre Shakira y Burna Boy reunió dos figuras con presencia consolidada en distintos mercados musicales. Por un lado, la artista colombiana mantiene una trayectoria vinculada a escenarios internacionales y eventos de gran alcance. Por otro, Burna Boy se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos de la música africana contemporánea.

La unión de ambos artistas terminó posicionando la canción dentro de las plataformas más importantes del momento.

Shakira enamoró a miles bailando merengue en la inauguración del Mundial 2026. Foto: Getty Images

La FIFA tiene sorpresas en la final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA llegará a su cierre el próximo 19 de julio y traerá sorpresas para los amantes del eventos deportivo que se conectaron con los 104 partidos que se llevarán a cabo en distintos estadios de México, Canadá y Estados Unidos.

Según fue anunciado, ese día se realizará “el primer espectáculo de medio tiempo en una final del Mundial”.

Shakira será una de las artistas encargadas de encabezar ese momento y compartirá escenario con Madonna y BTS.