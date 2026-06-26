El mundo del entretenimiento se une por Venezuela: Shakira, Alicia Machado y uno de los filántropos más influyentes mueven sus redes y anuncian donaciones

Hay momentos en los que los reflectores que iluminan a los famosos,pasan a convertirse en altavoces para amplificar un mensaje y movilizar apoyo. Eso ocurre hoy con Venezuela. Luego de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado miércoles 24 de junio, una ola de solidaridad comenzó a apoderarse de las redes sociales de algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento internacional.

Actores, cantantes, chefs, influencers y exreinas de belleza han transformado sus plataformas digitales en centros de información, acopio, ayuda y esperanza para miles de familias afectadas.

De acuerdo con la actualización más reciente de las autoridades venezolanas y equipos internacionales de rescate, 920 fallecieron, 2.980 resultaron heridas y más de 50.000 siguen desaparecidas, permanecen incomunicadas o su paradero aún no ha podido confirmarse debido a la interrupción de las comunicaciones.

Los primeros en reaccionar fueron, como era de esperarse, los artistas venezolanos. Carlos Baute, Danny Ocean, Elena Rose, Ruddy Rodríguez, Édgar Ramírez, Lele Pons y la ex Miss Universo Alicia Machado no sólo expresaron su solidaridad: comenzaron a compartir información de emergencia, campañas humanitarias y publicaciones para ayudar a localizar a personas desaparecidas.

Danny Ocean fue una de las primeras voces en pronunciarse. Lo hizo junto a Lele Pons, con una publicación conjunta en Instagram en la que invitaron tanto a los damnificados como a las organizaciones de ayuda a aprovechar el enorme alcance de sus redes sociales que, en conjunto, superan los 50 millones de seguidores; para difundir solicitudes de apoyo e información urgente. En una tragedia donde cada minuto cuenta, sus perfiles se han convertido en una red de comunicación paralela.

Alicia Machado, Miss Universo 1996, ha pedido mantener a Venezuela presente en los pensamientos de la comunidad internacional durante estos días críticos. Foto: Getty Images

Mientras tanto, el actor venezolano Édgar Ramírez, ganador de un premio Emmy y una de las figuras latinas más consolidadas de Hollywood, decidió utilizar su cuenta de Instagram como un auténtico tablero de búsqueda. Ha publicado más de 20 mensajes con fotografías e información de personas desaparecidas tras los terremotos. También compartió la imagen de la bandera de Venezuela publicada previamente por la actriz ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis, quien se sumó con un gesto de solidaridad hacia el pueblo venezolano.

Alicia Machado, Miss Universo 1996, también puso su influencia al servicio de la emergencia. Desde sus redes sociales ha dirigido a sus seguidores hacia la organización Global Empowerment Mission, una de las iniciativas internacionales que ya coordina ayuda humanitaria para el país. Además, ha pedido mantener a Venezuela presente en los pensamientos de la comunidad internacional durante estos días críticos.

José Andrés: el chef que aparece cuando el mundo más lo necesita

Entre todas las figuras que han reaccionado hay un nombre cuya presencia se ha convertido casi en sinónimo de esperanza cuando ocurre una tragedia en cualquier parte del mundo: el chef español José Andrés.

Además de ser uno de los cocineros más influyentes del planeta, José Andrés se ha consolidado como uno de los grandes líderes humanitarios de nuestro tiempo. Mientras millones de personas seguían las noticias del terremoto, él ya anunciaba una donación de un millón de dólares para atender la emergencia humanitaria en Venezuela. Su mensaje fue directo y coherente con la filosofía que ha guiado su trabajo durante la última década: “La comida es la primera necesidad y también una forma de devolver dignidad a las personas.”

Al frente de World Central Kitchen, una organización que fundó tras el terremoto de Haití en 2010, José Andrés ha respondido prácticamente a todas las grandes crisis humanitarias recientes: desde el huracán María en Puerto Rico hasta la guerra en Ucrania y la emergencia en Gaza. Su modelo consiste en algo aparentemente sencillo, pero profundamente transformador: cocinar y servir comidas calientes en cuestión de horas, trabajando junto a cocineros, restaurantes y productores locales. Ahora, Venezuela forma parte de esa misión.

La solidaridad también encontró eco en Shakira. La artista colombiana utilizó sus redes sociales para compartir enlaces de organizaciones que ya trabajan sobre el terreno e hizo un llamado a colaborar con las familias afectadas. “Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela”, escribió la cantante, invitando a sus millones de seguidores a apoyar las campañas humanitarias.

Por ahora, la respuesta del mundo del espectáculo se concentra en visibilizar la emergencia, localizar personas desaparecidas, recaudar fondos y respaldar a las organizaciones que ya trabajan sobre el terreno. Todavía no existe un anuncio oficial sobre un gran concierto benéfico internacional, aunque inevitablemente la memoria remite a Venezuela Aid Live, celebrado en 2019. Si la historia reciente sirve de referencia, no sería extraño que, en los próximos días, la solidaridad también encontrara un escenario.