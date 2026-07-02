¿Quién es el cabecilla del Tren de Aragua extraditado a Chile?

La Policía confirmó que fue enviado a Chile en calidad de extraditado Dayonis Orozco, alias Botija, sindicado como autor material del homicidio de un oficial de Carabineros.

El capturado estaría implicado en el crimen de un policía chileno. Foto: Policía

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, se “llevó a cabo la extradición pasiva del ciudadano colombo-venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, conocido con los alias de Botija o Botyy, identificado también en registros oficiales como Yendris Segundo Paz Pérez, quien es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua con injerencia en Chile”.

Agregó la Policía que “su traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad hacia Santiago de Chile, donde deberá responder ante un juez de garantías por el delito de homicidio”.

Así mismo indicó la Dijín que “este hecho causó gran conmoción y motivó una coordinación internacional en tiempo real entre Chile, Perú y Colombia, la cual permitió la localización y captura de Orozco Castillo en la ciudad de Popayán en abril de 2024, evitando así su fuga definitiva de la justicia”.