Rescatan a menor de tres años que se encontraba en presunto estado de abandono en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en las últimas horas rescató a una menor de tres años en la localidad de Los Mártires, en el sur de la ciudad, la cual se encontraba en un presunto estado de abandono.

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La alarma fue generada por vecinos del sector en la madrugada de este lunes, 29 de junio, al reportar ante las autoridades las voces de auxilio que provenían del interior de una vivienda del sector de Bogotá.

Los uniformados, que adelantaban labores de patrullaje, se trasladaron hasta el lugar de los hechos y, con previa autorización de uno de los residentes, ingresaron al inmueble, hallando a esta menor bajo llave y sin la supervisión.

Con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia, se efectuó el rescate de la menor de tres años, quien ahora se encuentra bajo la supervisión del Estado.

La menor fue llevada hasta el Centro Especializado Revivir, donde se inició la ruta de verificación y restablecimiento de sus derechos, una vez los uniformados establecieron contacto con la madre, quien manifestó haber dejado a su hija sola mientras iba a una reunión social.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la niñez e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes.