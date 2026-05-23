La actividad de la Fórmula 1 continuó este sábado 23 de mayo con las sesiones oficiales en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, semanas después del Gran Premio de Miami, donde Andrea Kimi Antonelli obtuvo el triunfo.

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La jornada comenzó con la carrera esprint, escenario de una disputa en pista entre los compañeros del equipo Mercedes. El piloto italiano Antonelli cuestionó una maniobra defensiva de George Russell, en un compromiso corto del que el británico salió vencedor, seguido por el McLaren de Lando Norris y dejando al juvenil de Mercedes en la tercera plaza.

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Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó en el noveno lugar de dicha prueba intermedia.

Definición de la parrilla de salida

Posteriormente se desarrolló la sesión de clasificación principal para ordenar las posiciones de salida de la carrera dominical. George Russell ratificó el ritmo de su monoplaza al conseguir el mejor tiempo cronometrado, lo que le permitirá arrancar desde la primera posición en el Gran Premio de Canadá.

¿QUÉ PASÓ, GEORGE? Russell se pasó, bloqueó y volvió a la pista ileso con su Mercedes en Q2.



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El líder del campeonato mundial, Kimi Antonelli, se ubicó en el segundo cajón de la parrilla, rompiendo una secuencia personal de tres posiciones de privilegio consecutivas en las clasificaciones previas. El tercer lugar de la formación quedó en manos de Lando Norris, mientras que Franco Colapinto, al mando de su monoplaza de la escudería Alpine, se clasificó en la décima casilla.

La carrera oficial se disputará este domingo 24 de mayo a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, bajo el siguiente orden de partida establecido por los tiempos de la sesión sabatina.

Parrilla de salida