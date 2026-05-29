Édgar Rentería, reconocido exbeisbolista, votará por Abelardo de la Espriella

Edgar Rentería, el histórico beisbolista barranquillero, anunció en redes sociales que este domingo respaldará en las urnas el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

“Apoyar el deporte es creer en Colombia. Por eso yo, Édgar Rentería, estoy firme por la patria. Los espero este domingo. Salgan todos a votar“, dijo el reconocido deportista.

La campaña del Tigre, como se autodenomina el aspirante presidencial, recibió con optimismo el ‘visto bueno’ del competidor.

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“El respaldo de Rentería no es un gesto menor. Es la voz de alguien que conoce lo que significa representar a Colombia ante el mundo, que vivió en carne propia lo que es salir adelante con esfuerzo propio sin que el Estado allanara el camino, y que hoy elige sumarse a un proyecto que cree en el talento colombiano y en el poder del deporte como herramienta de transformación social”, dijo la campaña del abogado.

También se contó que el deporte será una de las prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella, en dado caso de ganar la contienda.

“Para el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, el deporte es una prioridad de gobierno, no un discurso de campaña. Un país que produce figuras de la talla de Édgar Rentería merece instituciones que respalden a sus deportistas desde las bases, que inviertan en escenarios, en formación y en oportunidades reales para los jóvenes que sueñan con representar a Colombia en el mundo. Esa es la visión que comparte el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y ese es el país que juntos vamos a construir”, concluyó el equipo de trabajo en un comunicado de prensa.