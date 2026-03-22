Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, entregó una contundente declaración a la Fiscalía. SEMANA revela detalles de ese testimonio que advierte sin ninguna duda que la llamada Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, sería responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Se conoce la millonaria cifra que ofrecieron por el asesinato de Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo reveló todo

En ese testimonio se advierte la participación de todos los involucrados en el crimen. La organización del centro de Bogotá que se encargó de ubicar a un menor de edad y la mujer que estuvo como custodia del arma homicida. Se trata de Katherine Andrea Martínez, alias Katherine, a quien le encomendó cuidar el arma que mató al candidato presidencial.

Advierte alias el Viejo que, una vez cometido el magnicidio, la orden que se impartió era la de asesinar a Katherine en un recorrido que haría hasta el departamento de Caquetá y donde, se supone, iba a estar escondida de las autoridades. Simeón Pérez Marroquín entregó detalles de ese traslado y de lo que pensaban hacer con la mujer.

“Kendry me dice textualmente: ‘Usted sabe que es mochar cola, usted sabe lo que hay que hacer”, me dijo prácticamente mate a Katherine, yo le dije que no tenía corazón para eso porque la china estaba muy joven, que eso no se hacía así, porque eso se devuelve, y me vuelve a decir Kendry pues mándela para Florencia”, señala la declaración de el Viejo.

De acuerdo con esa declaración, Katherine Andrea Martínez se salvó de la muerte gracias a alias el Viejo, que consideró que la mujer estaba muy joven para castigarla de manera tan severa y tras confirmar la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Desde un comienzo aseguraron que ese “trabajo” quedó mal.

“Me acuerdo que el novio de ella tenía un viaje por allá fuera del país y estaban esperando tener plata para poder irse del país, me acuerdo que entonces ella me dijo que se iba para Perú o Ecuador y le digo que no, que ella se debía esconder aquí en el país. Ella se había pintado el cabello, se cambió el aspecto, yo le pongo cita por llamada y ella no llega y me manda al novio”, dijo alias el Viejo.

Katherine Andrea Martínez también firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad en los hechos, en calidad de cómplice, y fue condenada a 21 años de prisión. Justamente por ser la responsable de llevar el arma de fuego y entregársela al menor de edad que terminó asesinando al precandidato presidencial.

La mujer en la audiencia en la que se aprobó el acuerdo que firmó con la Fiscalía pidió perdón a las víctimas y al país por los hechos que dejaron sin vida a Miguel Uribe Turbay. Aseguró que no era su intención causar daño y que esperaba el perdón de la familia Uribe.

Alias Andrea habría sido contratada por alias el Costeño para participar en el atentado. Luego la envió al Caquetá con la promesa de que una “guerrilla” la protegería. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

“Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes. Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso”, dijo Katherine Andrea Martínez.

Por la misma línea, alias el Viejo, tras confirmarse el acuerdo firmado con la Fiscalía, expresó perdón público a la familia de Miguel Uribe Turbay y al país, advirtiendo que es un daño irreparable el que cometió.