Angie Rodríguez cuenta con dolor que tendrá que sacar a su hijo del país, tras ataque a la casa de sus padres: “Me duele como mamá”

El giro de vida que ha tenido Angie Rodríguez, quien hasta ahora era una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, es impactante. La saliente directora del Dapre narró en un video cómo la vivienda donde viven sus padres fue violentada, en un claro ataque que corresponde a un acto de inteligencia y no de delincuencia común.

En su relato, Rodríguez aseguró que el pasado 21 de noviembre un grupo de cinco hombres ingresó por la fachada a través de la terraza del tercer piso y se quedó una hora y quince minutos en la madrugada.

“La forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de estos hechos delincuenciales. Este grupo de hombres conocía que mis pertenencias no estaban donde actualmente vivo, sino en la casa de mis padres”, manifestó.

Así quedó el interior de la vivienda de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, luego de que hombres extraños ingresaran y la violentaran. “Tengo miedo”, narró la funcionaria. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ueZsLDi40K — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

Rodríguez sospecha que quienes entraron buscaban documentos relacionados con sus funciones, especialmente los que tienen que ver con su paso por la gerencia en el Fondo de Adaptación.

La directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez, reveló detalles del ingreso de cinco hombres que violentaron su vivienda: "No fue delincuencia común".

Rodríguez detalló un hecho que le genera angustia y dolor. “Lo único que se llevaron fueron dos alcancías con las monedas de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad, eso es una amenaza que configura un ataque directo contra mi hijo”, sostuvo.

Y luego agregó: “Hoy lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”.

Hace unos meses, Rodríguez había contado a SEMANA cómo había cuidado con mucho amor y sacrificio a su hijo.

“Cuando nació mi hijo, hace 14 años, vivió un tema médico muy difícil y Dios me lo salvó de la muerte. Desde ahí creo en Dios todopoderoso. Escuchó mis prédicas, todas las mañanas antes de salir a la oficina, oro y leo la Biblia. Es un tema muy personal, pero soy muy cercana a una iglesia que no es colombiana", contó.

SEMANA reveló los videos que evidencian cómo las personas que entraron realmente esculcaron a fondo en la casa y dejaron todo destruido.

“Pido a las autoridades, a la Fiscalía, que este hecho se esclarezca lo más pronto posible y se determine si se configuró, presuntamente, el delito de concierto para delinquir en mi contra. Tengo conocimiento de que, presuntamente, se reunieron personas para sacarme de la presidencia”, destacó.