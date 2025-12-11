Gustavo Petro le pidió a su canciller invitar formalmente a Donald Trump a Colombia

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien ha tenido diferencias políticas. Esta vez lo invitó al Colombia, en su más reciente consejo de ministros.

“Que la canciller haga la invitación formal. Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo con las medidas de seguridad indispensables, seguridad que será compartida con ellos, pero se puede ver la realidad de la lucha contra el narcotráfico”, aseguró el mandatario colombiano.

Petro volvió a enviar varios mensajes al mandatario estadounidense. Según el presidente, hay quienes le recomiendan no contestarle, sin embargo, decidió hacerlo. “Me dicen que no lo hago porque enredo más mi circunstancia, pero creo que debo explicarle al pueblo cosas que pasan”, afirmó.

El presidente Donald Trump cuestionó nuevamente al gobierno colombiano. | Foto: AP

Según el mandatario colombiano Trump estaría “desinformado” sobre Colombia. “Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína”, mencionó.

El presidente colombiano le dijo a Trump que sus “interlocutores” no le estarían contando la verdad sobre la situación del país, pues, según él, se estaría combatiendo el narcotráfico y se habrían registrado más de 1.446 combates en tierra y 12 bombardeos contra los grupos armados ilegales.

El mandatario afirmó que se han incautado 2.700 toneladas de cocaína en su Gobierno hasta el momento. “Vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas”, señaló Petro. Agregó que supuestamente no se había registrado un récord mayor a esta cifra.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, agregó que esas toneladas equivaldrían a unos 30.000 millones de dosis “que no llegaron a las calles de los países consumidores”.

Las declaraciones del mandatario colombiano se dieron luego de que Trump asegurara que Colombia estaría produciendo varias drogas entre ellas la cocaína. “Va a ser el próximo”, dijo Trump, un mensaje que muchos han interpretado como una continuidad a lo que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. “Espero que esté escuchando”, mencionó Trump sobre Petro.

El presidente Gustavo Petro le dedicó nuevos mensajes a Trump. | Foto: Presidencia

El mandatario estadounidense aseguró que su homólogo colombiano ha sido “bastante hostil” con Estados Unidos.

Sobre el presidente Petro dijo que realmente no ha pensado mucho en él.

En las últimas horas el presidente colombiano dedicó varios mensajes a Trump. Incluso, se refirió a la situación de Venezuela y propuso que haya una “amnistía general” para el régimen de Nicolás Maduro y que se instale un gobierno transición.