Volvió a temblar en Colombia: esto reportó el Servicio Geológico Colombiano

No para de temblar en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que siendo las 2:35 a.m. de este jueves 11 de diciembre, tembló nuevamente en el país.

De acuerdo con el SGC, el epicentro de este movimiento telúrico fue nuevamente en el municipio de Los Santos, Santander.

“Boletín Actualizado 1, 2025-12-11, 02:35 hora local Magnitud 3.3, Profundidad 145 km, Los Santos - Santander, Colombia”, fue el reporte puntual del SGC.

Vale recordar que este miércoles, 10 de diciembre, también se registró un fuerte temblor que tuvo como epicentro ese mismo municipio.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-10, 03:27 hora local Magnitud 5.8, Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia”, informó el SGC ayer miércoles.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: