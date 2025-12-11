Suscribirse

NACIÓN

Volvió a temblar en Colombia: esto reportó el Servicio Geológico Colombiano

El sismo se presentó en horas de la madrugada de este jueves 11 de diciembre.

Redacción Nación
11 de diciembre de 2025, 1:45 p. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
Imagen de referencia. | Foto: Adobe Stock

No para de temblar en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que siendo las 2:35 a.m. de este jueves 11 de diciembre, tembló nuevamente en el país.

De acuerdo con el SGC, el epicentro de este movimiento telúrico fue nuevamente en el municipio de Los Santos, Santander.

“Boletín Actualizado 1, 2025-12-11, 02:35 hora local Magnitud 3.3, Profundidad 145 km, Los Santos - Santander, Colombia”, fue el reporte puntual del SGC.

Contexto: ¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Vale recordar que este miércoles, 10 de diciembre, también se registró un fuerte temblor que tuvo como epicentro ese mismo municipio.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-10, 03:27 hora local Magnitud 5.8, Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia”, informó el SGC ayer miércoles.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

Contexto: El fuerte temblor en Colombia de este miércoles 10 de diciembre tuvo “una particularidad”: el SGC reveló de qué se trató

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.

