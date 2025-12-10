Suscribirse

El fuerte temblor en Colombia de este miércoles 10 de diciembre tuvo “una particularidad”: el SGC reveló de qué se trató

El temblor se registró sobre las 3:27 a. m. de este miércoles.

Redacción Nación
10 de diciembre de 2025, 5:01 p. m.
El temblor en Colombia el 10 de diciembre.
El temblor en Colombia el 10 de diciembre. | Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Tremendo susto se llevaron los colombianos en horas de la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, tras el fuerte temblor que se registró sobre las 3:27 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una magnitud de 5,8 y una profundidad de 150 kilómetros.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-10, 03:27 hora local, magnitud 5,8, profundidad 150 km, Los Santos - Santander”, fue el reporte del SGC.

Si bien, el temblor fue sentido en gran parte del territorio colombiano, en regiones como Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, sus habitantes reportaron haber sentido con fuerza el movimiento sísmico.

Transcurridas pocas horas de registrado ese temblor, Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, reveló que el movimiento sísmico de este miércoles tuvo una particularidad.

A través de un video, el experto explicó de qué se trató. “Este sismo del día de hoy, de 150 kilómetros de profundidad, tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie”.

El sismólogo también dijo que la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC había recibido reportes de personas que sintieron el temblor en más de 482 municipios.

“Le recordamos a la comunidad que la región de la Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región”, agregó Tovar.

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaSismo en ColombiaTemblor Servicio Geológico Colombiano

