El fuerte temblor en Colombia de este miércoles 10 de diciembre tuvo “una particularidad”: el SGC reveló de qué se trató

Tremendo susto se llevaron los colombianos en horas de la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, tras el fuerte temblor que se registró sobre las 3:27 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una magnitud de 5,8 y una profundidad de 150 kilómetros.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-10, 03:27 hora local, magnitud 5,8, profundidad 150 km, Los Santos - Santander”, fue el reporte del SGC.

Si bien, el temblor fue sentido en gran parte del territorio colombiano, en regiones como Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, sus habitantes reportaron haber sentido con fuerza el movimiento sísmico.

Transcurridas pocas horas de registrado ese temblor, Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, reveló que el movimiento sísmico de este miércoles tuvo una particularidad.

A través de un video, el experto explicó de qué se trató. “Este sismo del día de hoy, de 150 kilómetros de profundidad, tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie”.

🗣️ El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 a. m., registramos un #sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander.



Este sismo tuvo una profundidad de alrededor de 150 km y fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de… pic.twitter.com/Hb4rktl6q1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

El sismólogo también dijo que la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC había recibido reportes de personas que sintieron el temblor en más de 482 municipios.