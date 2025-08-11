Ingrid Betancourt: “perdón a la familia Turbay”

Ingrid Betancourt, ex dirigente política colombiana, víctima de la violencia en Colombia, secuestrada por las Farc el 23 de febrero de 2002 y liberada el 2 de julio de 2008 durante la famosa Operación Jaque, habló con El Debate, de SEMANA.

Allí refirió a la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses y cuatro días después del atentado en su contra, perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. “Bueno, yo creo que lo primero que uno quiere decir como colombiano, como colombiana, es perdón, perdón, perdón a la familia Turbay por todo lo que Colombia los ha hecho sufrir”.

“Es que cuando hablamos de la familia es una familia que ha sido tragedia tras tragedia, dolor, es decir, pienso en su esposa, viuda tan joven con sus niños, su bebé chiquito, pienso en su papá, pienso en su hermana, María Carolina Hoyos, perdió a su mamá, perdió a su abuela hace unas semanas y ahora pierde a su hermano”, agregó Betancourt durante El Debate, de SEMANA.

“Yo creo que nosotros como colombianos tenemos que reflexionar en lo que eso significa desde un punto de vista de lo que Colombia a una familia le entregó al país y cómo le hemos pagado. Y esta reflexión pues obviamente es sobre lo que somos como como nación, una nación que ha sido permisiva con el delito, con el narcotráfico”, agregó la otrora candidata presidencial.

“Pienso en Luis Carlos Galán y en otros, tenemos una cadena de homicidios ligados con este contubernio entre los intereses políticos del momento y la delincuencia organizada, llámese narcotráfico, llámese guerrillas, que también son carteles y también son narcotraficantes”, aseguró Betancourt.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció a los 39 años de edad tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

La muerte de Uribe reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El legislador de oposición murió a la 1:56 a.m. luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la clínica donde estaba internado, la Fundación Santa Fe.

A mediados de julio, Uribe presentaba signos de mejoría y, tras varias cirugías e intervenciones, había entrado en un proceso de neurorehabilitación.

“Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram, en un mensaje acompañado de una fotografía de la pareja. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó.

Videos de celular muestran el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá. Disparos, gritos, el candidato ensangrentado se desplomó. Sus escoltas hirieron en la pierna al atacante de 15 años mientras huía.

El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza, en un caso investigado por la Fiscalía como “magnicidio” para identificar a los autores intelectuales.

“Sentimos tristeza porque nuestra vida es menospreciada por las estructuras criminales que nos gobiernan”, dijo el profesor de 64 años Pablo Peña, en el sitio del atentado. Un puñado de personas rezaba allí este lunes junto a un altar con imágenes católicas, velas y flores.

Las autoridades han capturado a seis personas, incluido el sicario, y apuntan a una disidencia de la extinta de la guerrilla de las Farc como posibles responsables. Tras su muerte, la Fiscalía imputará nuevos cargos a los detenidos por “el delito de homicidio agravado”.

El político deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias. “Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad”, dijo en X el presidente Gustavo Petro.

Violencia política

La vida de Miguel Uribe estuvo marcada por la violencia del conflicto armado colombiano.

Su madre fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991. La afamada periodista Diana Turbay murió en medio de un operativo de uniformados que intentaban rescatarla. El capo de la cocaína ordenó su secuestro en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió este lunes en la red X “justicia para los responsables”.

Uribe tenía cuatro años cuando quedó huérfano junto a su hermana mayor María Carolina. Su abuelo Julio César Turbay fue presidente entre 1978 y 1982.

Luego él siguió sus pasos y se hizo también político, con una ideología centrada en la seguridad, ofensiva contra el narcotráfico y en oposición al acuerdo de paz de que desarmó a la guerrilla Farc en 2017.

El atentado marca la campaña hacia las presidenciales, bajo el fantasma del magnicidio que en el pasado frenó con balas la aspiración presidencial de cinco políticos en el siglo XX. Entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados, según el centro de investigación Indepaz.

“La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre”, dijo la vicepresidenta Francia Márquez.

“Mataron la esperanza”

Los restos de Uribe serán velados en la sede del Congreso colombiano, en Bogotá, desde la tarde del lunes hasta el miércoles.

La Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, y los presidentes de Ecuador y Guatemala lamentaron el fallecimiento de Uribe.

Entre los detenidos por el atentado están el menor que disparó y Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, escribió en X el expresidente colombiano Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria tras haber sido condenado por soborno a testigos. El exmandatario no tiene vínculos familiares con el senador asesinado.