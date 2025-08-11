Tras muerte de Miguel Uribe Turbay, el pronunciamiento de Francia Márquez “sin importar la posición política”

La vicepresidenta, Francia Márquez Mina, se pronunció luego de que se confirmara que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto a la 1:56 a.m.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política. Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza", escribió en X, recibiendo todo tipo de mensajes de respuesta a su publicación.

Este 11 de agosto, la Fundación Santa Fe emitió el comunicado sobre su fallecimiento:

Miguel Uribe Turbay, senador fallecido | Foto: Guillermo Torres’s / SEMANA

LA FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ

COMUNICA

Comunicado a la Opinión Pública No. 017 – 11-08-2025

Fecha: 11 de agosto de 2025, 6:15 a.m.

La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 01:56 de la madrugada de hoy.

El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido.

A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor.

Atentamente,

Adolfo Llinás Volpe

Director Médico

Henry Gallardo

Director General

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos el 7 de junio de 2025 en un acto público, en Bogotá, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías.

El estado de salud del congresista, de 39 años de edad, empeoró a crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, según la clínica que lo atiende. A mediados de julio, Uribe presentaba signos de mejoría y, tras varias cirugías e intervenciones, había entrado en un proceso de neurorehabilitación.

“Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram, en un mensaje con una fotografía de la pareja. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó.

María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay | Foto: Los Informantes - Caracol Televisión

El 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá, un sicario de 15 años le disparó tres veces, sin que se conozcan los motivos. Dos de las balas impactaron su cabeza.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque, incluido el sicario, y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc como posibles autores intelectuales.

Uribe deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

El atentado contra Uribe reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

Disidencias en la mira

La vida de Miguel Uribe Turbay está marcada por la violencia del conflicto armado colombiano.

Su madre perdió la vida mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar, en 1991. La periodista Diana Turbay murió en medio de un operativo de uniformados que intentaban rescatarla. El capo de la cocaína Escobar ordenó su plagio en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, escribió en X el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, que desde inicios de agosto está en prisión domiciliaria tras haber sido condenado en un caso por presunto soborno a testigos.

Entre los detenidos por la muerte de Miguel Uribe están el atacante, un menor de 15 años, y Elder José Arteaga Hernández, conocido como El Costeño, supuesto cerebro logístico del ataque y por quien las autoridades iniciaron una cacería nacional en las semanas posteriores.

La semana pasada el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, dijo que “muy seguramente la Segunda Marquetelia”, una disidencia guerrillera fundada por el histórico guerrillero de las Farc Iván Márquez, está detrás de la planificación del ataque.