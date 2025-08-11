Suscribirse

Medellín

Federico Gutiérrez se pronuncia sobre la muerte de Miguel Uribe: “es un magnicidio; lo asesinaron para callarlo”

El alcalde de Medellín, además, invitó a una eucaristía y a elevar una oración por la partida del precandidato presidencial.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 9:00 p. m.
Federico Gutiérrez aseguró que el crimen contra Miguel Uribe es un magnicidio.
Federico Gutiérrez aseguró que el crimen contra Miguel Uribe es un magnicidio. | Foto: Redes sociales

Este lunes, 11 de agosto, murió el precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Su esposa, María Claudia Tarazona, informó que el senador perdió la vida tras luchar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por más de diez semanas.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El líder político fue víctima de un ataque a mano armada el sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón.

Su asesinato devuelve a Colombia a su pasado, a las peores épocas de la violencia política, y abre un periodo de incertidumbre y dolor, previo a la campaña presidencial de 2026.

Tras conocerse la noticia de su muerte, se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

“El sentimiento de tristeza que hoy tenemos por la muerte de Miguel Uribe es muy grande, el dolor es muy grande en toda Colombia”, dijo Gutiérrez.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Murió Miguel Uribe Turbay: siga en directo los detalles de cómo será el funeral y últimas noticias

Además, aseguró que “a Miguel Uribe lo asesinaron para callarlo, por sus ideas, por defender sus ideales, por defender la democracia y la libertad”.

“Jamás podemos ser indiferentes ante tanto dolor, hoy tenemos un dolor que compartimos”, añadió.

“Desde acá nuestro rechazo absoluto, no es solo expresar nuestra tristeza y nuestro dolor, sino un llamado a la acción a defender la democracia y las libertades en Colombia, a que se acabe la violencia, a que se encuentre a todos los responsables y se esclarezca este crimen contra Miguel Uribe, que es contra Colombia: es un magnicidio, tienen que responder todos los autores, los materiales, pero también los intelectuales”. ”, dijo el mandatario regional.

El alcalde de Medellín, dijo que este lunes se elevaría una oración en favor del inmolado político, y que el martes, 12 de agosto, se hará una eucaristía por Miguel Uribe y su familia, a las 11 de la mañana en la plazoleta de La Alpujarra.

El político de 39 años fue baleado por un adolescente mientras emitía un discurso en el barrio Modelia, ubicado en el occidente de Bogotá.

Junto a él, quedaron heridas tres personas que están fuera de peligro; uno de los lesionados, un menor de 15 años, quien es el responsable del crimen.

Con el paso de las horas, cientos de personas, tal cual lo hizo Federico Gutiérrez, se han manifestado al respecto y sus familiares han compartido información referente a lo sucedido.

Contexto: Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Miguel Uribe Turbay, los candidatos presidenciales asesinados en Colombia

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, María Carolina Hoyos, hermana del fallecido precandidato presidencial, publicó lo siguiente:

La familia del senador Miguel Uribe Turbay invita a cámara ardiente el lunes 11 de agosto de 2025 desde las 4:00 p.m. en el Capitolio Nacional”.

Por otro lado, las exequias se llevarán a cabo por su eminencia El Cardenal Primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, el miércoles 13 de agosto a las 12 del mediodía en la Catedral Primada de Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Secretaría de Educación de Bogotá anuncia medidas para colegios distritales durante los días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

2. Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

3. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

4. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

5. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel UribeFico Gutiérrez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.