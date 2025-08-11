Federico Gutiérrez se pronuncia sobre la muerte de Miguel Uribe: “es un magnicidio; lo asesinaron para callarlo”

Este lunes, 11 de agosto, murió el precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Su esposa, María Claudia Tarazona, informó que el senador perdió la vida tras luchar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por más de diez semanas.

Miguel Uribe Turbay

El líder político fue víctima de un ataque a mano armada el sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón.

Su asesinato devuelve a Colombia a su pasado, a las peores épocas de la violencia política, y abre un periodo de incertidumbre y dolor, previo a la campaña presidencial de 2026.

Tras conocerse la noticia de su muerte, se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“El sentimiento de tristeza que hoy tenemos por la muerte de Miguel Uribe es muy grande, el dolor es muy grande en toda Colombia”, dijo Gutiérrez.

Además, aseguró que “a Miguel Uribe lo asesinaron para callarlo, por sus ideas, por defender sus ideales, por defender la democracia y la libertad”.

“Jamás podemos ser indiferentes ante tanto dolor, hoy tenemos un dolor que compartimos”, añadió.

“Desde acá nuestro rechazo absoluto, no es solo expresar nuestra tristeza y nuestro dolor, sino un llamado a la acción a defender la democracia y las libertades en Colombia, a que se acabe la violencia, a que se encuentre a todos los responsables y se esclarezca este crimen contra Miguel Uribe, que es contra Colombia: es un magnicidio, tienen que responder todos los autores, los materiales, pero también los intelectuales”. ”, dijo el mandatario regional.

Este dolor, tristeza e indignación que sentimos por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, nos debe movilizar como Colombianos 🇨🇴, como sociedad.

De la mano con el Gobernador de Antioquia @AndresJRendonC , los convocamos para que hoy a las 5:30 pm en el primer piso de la… pic.twitter.com/rdFps8ESST — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 11, 2025

El alcalde de Medellín, dijo que este lunes se elevaría una oración en favor del inmolado político, y que el martes, 12 de agosto, se hará una eucaristía por Miguel Uribe y su familia, a las 11 de la mañana en la plazoleta de La Alpujarra.

El político de 39 años fue baleado por un adolescente mientras emitía un discurso en el barrio Modelia, ubicado en el occidente de Bogotá.

Junto a él, quedaron heridas tres personas que están fuera de peligro; uno de los lesionados, un menor de 15 años, quien es el responsable del crimen.

Con el paso de las horas, cientos de personas, tal cual lo hizo Federico Gutiérrez, se han manifestado al respecto y sus familiares han compartido información referente a lo sucedido.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, María Carolina Hoyos, hermana del fallecido precandidato presidencial, publicó lo siguiente:

“La familia del senador Miguel Uribe Turbay invita a cámara ardiente el lunes 11 de agosto de 2025 desde las 4:00 p.m. en el Capitolio Nacional”.