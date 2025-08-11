Aconauto lamenta la muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial: “Profundo pesar”

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), se pronunció este lunes, 11 de agosto, tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

A través de un mensaje en video, el dirigente gremial expresó sus condolencias a los familiares de Uribe Turbay.

“Los concesionarios de automotores agremiados en Aconauto expresan su más profundo pesar por el deceso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, dijo.

En clip, Quijano también pidió a dirigentes políicos que “moderen su lenguaje” y “se unan en el propósito de tener un país en paz”.

“Las balas de la polarización y la intolerancia no tienen cabida en ninguna democracia y menos en medio de un ejercicio electoral, de la propuesta de ideas y del debate democrático. Instamos a todos los actores de la política nacional a que moderen su lenguaje, se unan en el propósito de tener un país en paz, un estado constitucional de las cosas y unas elecciones sin sobresaltos de esta índole”, señaló.

Miguel Uribe Turbay. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Y agregó: “A su familia, allegados y copartidarios, nuestra solidaridad. Y a la ciudadanía en general, nuestro mensaje de confianza y esperanza en el porvenir mediante el diálogo y el respeto”.

La noticia

El senador y precandidato presidencial murió hacia la 1:56 de la mañana de este lunes, 11 de agosto, según confirmó la Fundación Santa Fe en un comunicado.

“A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace por lo cual nossolidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señaló el centro asistencial.

El fallecimiento del senador se da luego de que el día sábado 9 de agosto su condición médica empeorara “debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, según lo informó la institución médica.

Tras la hemorragia, Uribe debió reiniciar “bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución“.

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, se expresó en redes sociales tras conocerse el deceso del senador y envió un sentido mensaje.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, escribió.