Así serán las últimas horas de homenajes y ceremonias en memoria de Miguel Uribe Turbay: su cuerpo reposará en el Cementerio Central

Las banderas del país seguirán izadas a media asta y se acerca la hora en que familiares y amigos verán por última vez el féretro del senador Miguel Uribe. En la mañana de hoy, se dará por finalizada la cámara ardiente en el salón elíptico del Congreso de la República y el cuerpo de Uribe Turbay se trasladará a la Catedral Primada, donde el cardenal de Colombia, monseñor Luis José Rueda, presidirá la ceremonia religiosa con la que el país despedirá al exprecandidato presidencial.

Honras funebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las puertas del Capitolio Nacional se abrirán a las 8:00 de la mañana para dar ingreso a todos los colombianos que aún no han podido despedirse y, una vez se cierre la jornada para el público general, a las 10:00 de la mañana se rendirá el último homenaje en el seno del recinto que vio a Miguel construir una carrera política. En completa solemnidad, amigos y familiares se reunirán, a puerta cerrada, en el salón elíptico del Congreso de la República, para declarar formalmente clausurada la cámara ardiente.

Finalizado este momento, las puertas del Legislativo se abrirán y el sarcófago del senador saldrá a la Plaza de Bolívar, donde los soldados del batallón Guardia Presidencial le presentarán los más altos honores de la patria, entonarán la marcha fúnebre y el minuto de silencio, mientras la carroza traslada el cuerpo hasta la entrada de la catedral.

Miguel Uribe London frente al féretro de su hijo, Miguel Uribe Turbay. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) | Foto: AFP

Una vez allí, a las 12:00 del mediodía, se celebrará la misa exequial a la que solo podrán ingresar amigos, familiares, invitados especiales y personal acreditado. El director de protocolo del Congreso de la República, Plinio Ordóñez, confirmó que a esta ceremonia asistirá la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y que habrá comitivas internacionales, cuerpo diplomático, exjefes de Estado y ministros de gobierno.

“Este homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”, aseguró el secretario de Gobierno del Distrito, Gustavo Quintero Ardila.

Maria Claudia Tarazona con Miguel Uribe Londoño | Foto: HELEN RAMÍREZ

En entrevista con SEMANA, monseñor Rueda adelantó que el mensaje de la eucaristía de despedida para el senador tomará la palabra de Dios como punto de partida: “Tomaremos la palabra de Dios, tomaremos la palabra del amor que es superior a la muerte, al pecado, a la violencia. Tomaremos la certeza y la confianza de que el Señor ha dicho: ‘Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo’”.

“Y tomaremos el evangelio del Señor Jesús en su primer signo en Caná de Galilea, donde en medio de la crisis de una boda, convierte el agua en vino, pidiéndole al Señor que llene las vasijas vacías de nuestro país con el vino abundante del amor, del perdón, de la capacidad de encontrarnos como hermanos”, concluyó el cardenal de Colombia.

La Catedral Primada de Bogotá con las puertas | Foto: Esteban Vega

Cuando el féretro de Uribe Turbay deje el altar del sacerdote y comience su último viaje desde ese punto hasta las compuertas de la catedral, un robusto operativo de seguridad y de guardia militar lo estará esperando en la Plaza de Bolívar para comenzar el último viaje hacia el cementerio más icónico de la capital del país. El desplazamiento será una procesión.

El Cementerio Central, que alberga la memoria política del país y donde descansan los cuerpos de grandes figuras nacionales; algunas que, como Miguel, también perdieron la vida a manos de la incesante violencia partidista, también será el lugar de descanso del senador. “Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central”, confirmó María Carolina Hoyos, su hermana.

Cementerio Central de Bogotá | Foto: UAESP

En ese camposanto, donde reposan tantas voces que marcaron el rumbo de Colombia, quedará también la de Miguel Uribe Turbay. Como tanto lo han repetido sus compañeros de banca, su partida no borrará las luchas y las banderas que enarboló, sino que, por el contrario, será el recordatorio de la necesidad de construir un país de consensos, de respeto por la diferencia y de palabras antes que de la violencia.