Siguen sumándose voces de respaldo por el deceso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de que sufriera un atentado en su contra el pasado 7 de junio.

Desde la bancada del Partido Liberal lamentaron este hecho. “La Bancada Liberal de la Cámara de Representantes expresa su profundo dolor por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay”, dijeron.

Los liberales destacaron que durante los últimos días en los que Uribe estuvo con vida, los colombianos mantuvieron la esperanza de su recuperación gracias a múltiples oraciones. “Hoy, lamentamos su partida y enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas”, afirmaron.

Desde la bancada liberal rechazaron este atentado e hicieron un llamado para que se le ponga fin a las palabras de odio, estigmatización y violencia. “Es momento de construir un diálogo que priorice la paz, la reconciliación y el respeto por las opiniones diversas”, señalaron.

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe falleció este lunes en la madrugada. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Además, dijeron que el país necesita que más allá de las diferencias políticas se pueda defender el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos a expresarse libremente, para que estas acciones estén marcadas por la tolerancia y el entendimiento.

“Hoy, es un día de tristeza. El senador Miguel Uribe Turbay descansa en paz, y con su partida reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por un país donde la vida, el respeto y la paz prevalezcan”, aseguraron desde la bancada liberal.

En honor al fallecimiento del congresista, izaron a media asta la bandera del partido y la de Colombia en su sede en Teusaquillo, en Bogotá.

Partido Liberal rinde homenaje a Miguel Uribe. | Foto: Partido Liberal

En las últimas horas, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, se refirió a la muerte del senador. “Profundo dolor me causa la muerte de Miguel, juntos siempre construimos trabajando por el bien de esta Colombia que duele y por la que debemos seguir construyendo para lograr la esquiva paz. De corazón con sus hijos, esposa y familia”, aseguró el exmandatario.

Por su parte, Simón Gaviria contó que compartió el inicio de su carrera en política con Uribe Turbay y que vio de cerca su disciplina, su capacidad técnica y su vocación para tender puentes.

“A pesar de hacer oposición al alcalde Gustavo Petro, era querido por sus compañeros concejales; aun desde la oposición, sacó adelante proyectos de acuerdo con la fuerza del positivismo y el diálogo”, contó Gaviria.