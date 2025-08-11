Suscribirse

Política

Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

SEMANA conoció detalles del funeral del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 4:06 p. m.
Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes informaron que, tras un acuerdo con la familia de Miguel Uribe Turbay, se confirmó que sus honras fúnebres se llevarán a cabo en las instalaciones del Congreso y se extenderán por tres días.

“En solidaridad con su familia, seres queridos, equipo de trabajo y colombianos, y en reconocimiento a su trayectoria y servicio al país, el Congreso de la República rendirá honores póstumos en memoria del senador”, se lee en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Frente a esta decisión, el Legislativo aplazará por los próximos tres días las agendas de cada una de las corporaciones, con el objetivo de acompañar a los allegados del también precandidato presidencial.

Contexto: Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”

Una vez superado el protocolo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cuerpo será llevado hasta el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes: “Será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida a Miguel Uribe Turbay”.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”
2. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
3. María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”

La agenda protocolaria será la siguiente:

  • Lunes, 11 de agosto: ingreso al Congreso exclusivo para familiares y amigos.
  • Martes, 12 de agosto: ingreso al público en general por la Plaza de Bolívar.
  • Miércoles, 13 de agosto: homenaje en el Congreso exclusivo para familiares y traslado a la Catedral Primada de Colombia.
Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático.
Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Bogotá se unió a los honores y decretó tres días de duelo: “En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará tres días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán.

Lo mismo ocurrió en Antioquia, de acuerdo con la información compartida por el gobernador Andrés Julián Rendón: “En Antioquia tendremos tres días de duelo por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La bandera del departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio”.

Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, también acogió la medida: “Durante estos tres días, izaremos las banderas a media asta en todas las dependencias y espacios públicos de Medellín. Este es un acto de respeto, pero también de protesta. Un símbolo de que Medellín no es indiferente, de que esta ciudad abraza a las víctimas y rechaza la violencia venga de donde venga”.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Murió Miguel Uribe Turbay: últimas noticias y reacciones

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pastor Andrés Corson reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Dios lo va a usar para el bien de la nación”

2. Francia Márquez envió mensaje, en vivo, por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Este país necesita reconciliación”

3. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

4. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

5. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.