Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes informaron que, tras un acuerdo con la familia de Miguel Uribe Turbay, se confirmó que sus honras fúnebres se llevarán a cabo en las instalaciones del Congreso y se extenderán por tres días.

“En solidaridad con su familia, seres queridos, equipo de trabajo y colombianos, y en reconocimiento a su trayectoria y servicio al país, el Congreso de la República rendirá honores póstumos en memoria del senador”, se lee en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Frente a esta decisión, el Legislativo aplazará por los próximos tres días las agendas de cada una de las corporaciones, con el objetivo de acompañar a los allegados del también precandidato presidencial.

Una vez superado el protocolo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cuerpo será llevado hasta el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes: “Será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida a Miguel Uribe Turbay”.

La agenda protocolaria será la siguiente:

Lunes, 11 de agosto: ingreso al Congreso exclusivo para familiares y amigos.

Martes, 12 de agosto: ingreso al público en general por la Plaza de Bolívar.

Miércoles, 13 de agosto: homenaje en el Congreso exclusivo para familiares y traslado a la Catedral Primada de Colombia.

Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Bogotá se unió a los honores y decretó tres días de duelo: “En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará tres días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán.

Lo mismo ocurrió en Antioquia, de acuerdo con la información compartida por el gobernador Andrés Julián Rendón: “En Antioquia tendremos tres días de duelo por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La bandera del departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio”.