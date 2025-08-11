Confidenciales
Miguel Uribe Turbay será velado en el Congreso de la República. Esto es lo que se sabe
Se alistan las honras fúnebres del precandidato presidencial del Centro Democrático.
SEMANA conoció que el cuerpo del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, será trasladado en las próximas horas hacia las instalaciones del Congreso de la República para darle su despedida.
Por ahora, no se conocen detalles del protocolo. En el Legislativo están en comunicación permanente con los allegados del político para establecer el transcurso de la jornada.
Uribe Turbay murió sobre la 1:56 de la mañana de este lunes a causa del atentado a mano armada que sufrió el pasado 7 de junio mientras adelantaba un acto de campaña en la localidad de Fontibón.