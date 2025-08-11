Miguel Uribe Turbay será velado en el Congreso de la República. Esto es lo que se sabe

SEMANA conoció que el cuerpo del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, será trasladado en las próximas horas hacia las instalaciones del Congreso de la República para darle su despedida.

Por ahora, no se conocen detalles del protocolo. En el Legislativo están en comunicación permanente con los allegados del político para establecer el transcurso de la jornada.