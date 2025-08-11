Suscribirse

Miguel Uribe Turbay será velado en el Congreso de la República. Esto es lo que se sabe

Se alistan las honras fúnebres del precandidato presidencial del Centro Democrático.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 12:38 p. m.
El 20 de octubre de 2024, Miguel Uribe Turbay anunció oficialmente su precandidatura a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026, por el partido Centro Democrático.
Miguel Uribe Turbay. | Foto: Tomado de la página web migueluribe.com

SEMANA conoció que el cuerpo del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, será trasladado en las próximas horas hacia las instalaciones del Congreso de la República para darle su despedida.

Por ahora, no se conocen detalles del protocolo. En el Legislativo están en comunicación permanente con los allegados del político para establecer el transcurso de la jornada.

Uribe Turbay murió sobre la 1:56 de la mañana de este lunes a causa del atentado a mano armada que sufrió el pasado 7 de junio mientras adelantaba un acto de campaña en la localidad de Fontibón.

Contexto: Presidencia de la República lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Sinceras condolencias”

