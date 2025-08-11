Suscribirse

Política

“No dejo de sentir una enorme impotencia”: comisionado de Paz tras muerte de Miguel Uribe Turbay

Pidió medidas especiales para evitar que menores de edad sean “instrumentos” para la violencia.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 9:06 p. m.
Comisionado de Paz Otty Patiño y Miguel Uribe Turbay
Comisionado de Paz Otty Patiño y Miguel Uribe Turbay | Foto: Foto AFP y foto suministrada a SEMANA por Andrés Barrios

El país sigue consternado por la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado con arma de fuego el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Pero este 11 de agosto luego de que la Fundación Santa Fe confirmó que el congresista falleció, el comisionado de Paz Otty Patiño, expidió un comunicado de prensa, sobre la muerte del precandidato.

En la comunicación el alto funcionario de la Casa de Nariño, puso sobre la mesa la necesidad de que en el país se materialice una estrategia eficaz para evitar que las organizaciones criminales instrumentalicen a menores de edad para hechos violentos.

“Desde el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay he intentado entender las razones de quienes pagaron por poner en las manos de un chico de 15 años un arma para disparar contra el senador”; dice el documento del comisionado Otty Patiño.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

También expresó el funcionario: “La justicia está avanzando y nos permitirá ir desentrañando las razones de quienes armaron a ese niño y hoy guardan un cobarde silencio. Pero los colombianos no podemos dejarnos empujar al abismo, al caos y a las sinrazones de la violencia”.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay | Foto: Guillermo Torres / SEMANA

“Espero que María Claudia y sus hijos puedan encontrar algo de tranquilidad en medio de tanto dolor. Es muy triste que una familia pase por una tragedia así. Definitivamente, ningún niño debería vivir el dolor de perder a su padre de una forma tan canalla”, avanzó el comunicado.

El comisionado para la paz, Otty Patiño, no está de acuerdo con este proyecto que lidera el Gobierno Petro.
Comisionado para la paz, Otty Patiño. | Foto: JULIÁN MORA

Además, subraya: “No dejo de sentir una enorme impotencia al ver el difícil desafío que tenemos para impedir que los niños en Colombia no sigan siendo alimentados por el ciclo de rencor y venganza en el que una parte de nuestro país está atrapada desde hace décadas”.

“Las personas que de una u otra forma ejercemos poder no nos podemos dejar sumir en una confrontación sin esperanza y sin compasión. Los colombianos deberíamos esforzarnos en hacer un pacto para no permitir que los niños sean instrumentos de muerte. Ese es un mínimo ético en el que deberíamos coincidir”, concluyó la comunicación del comisionado de Paz Otty Patiño.

Por último desde el Gobierno nacional se pidió celeridad a las autoridades para esclarecer el crimen que se perpetró en contra de Miguel Uribe Turbay. Sobre los responsables intelectuales una de las hipótesis que se baraja apunta a la Segunda Marquetalia.

