Bogotá decreta tres días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El anuncio lo hizo el alcalde Carlos Fernando Galán en la mañana de este lunes, 11 de agosto.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 2:11 p. m.
Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay | Foto: COLPRENSA

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la ciudad acogerá tres días de duelo por cuenta de la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

“Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor”, dijo el mandatario distrital.

En consecuencia, y “en solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, detalló Galán en su cuenta de X.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: Bogotá y Antioquia decretan tres días de duelo por muerte del precandidato presidencial

Antes de este pronunciamiento, el alcalde narró que el precandidato presidencial fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio: “Me duele y lamento profundamente su muerte”.

Para Galán, a pesar de su propia tragedia, Uribe Turbay dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado, pues perdió a su madre, Diana Turbay, a manos de la mafia a muy temprana edad.

“Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma”, comentó el alcalde.

Contexto: Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

El mandatario reiteró que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune: “Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”.

Y concluyó: “En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A María Claudia, a María Carolina, a su padre, Miguel, y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado”.

La Policía Nacional ya calificó este episodio de violencia como un magnicidio y volvió a afirmar que dará con el paradero de cada uno de los responsables: “En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia. Nuestras oraciones están con su señora esposa y sus hijos ¡Paz en su tumba!“.

