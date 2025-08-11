Bogotá decreta tres días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la ciudad acogerá tres días de duelo por cuenta de la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

“Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor”, dijo el mandatario distrital.

En consecuencia, y “en solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, detalló Galán en su cuenta de X.

Antes de este pronunciamiento, el alcalde narró que el precandidato presidencial fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio: “Me duele y lamento profundamente su muerte”.

Para Galán, a pesar de su propia tragedia, Uribe Turbay dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado, pues perdió a su madre, Diana Turbay, a manos de la mafia a muy temprana edad.

“Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma”, comentó el alcalde.

El mandatario reiteró que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune: “Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”.

Y concluyó: “En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A María Claudia, a María Carolina, a su padre, Miguel, y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado”.