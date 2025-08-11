Suscribirse

Así será la velación en cámara ardiente del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el Congreso de la República

Su cuerpo será velado en el Capitolio desde la tarde de este lunes 11 de agosto.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 2:25 p. m.
Así luce la curul de Miguel Uribe, en la tarde de este lunes, 9 de junio.
Así permanece la curul de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Tomada de redes sociales

El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de agosto a las 1:56 de la madrugada, tras luchar por su vida durante dos meses, luego del atentado del que fue víctima mientras hacía campaña política en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Cinco horas después, el cuerpo sin vida salió de la Fundación Santafe rumbo hacia una funeraria de la capital del país.

La familia del joven político de 39 años le confirmó a SEMANA que las exequias del precandidato presidencial serán este miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada de Bogotá.

La ceremonia religiosa de despedida la presidirá el cardenal de Colombia, Luis José Rueda, un religioso que ha acompañado espiritualmente al círculo más cercano del candidato presidencial.

Se espera la asistencia de la Rama Legislativa, Ejecutiva y Judical del país, además de los expresidentes y la clase política del país.

Según las primeras informaciones, el cuerpo sin vida de Miguel Uribe Turbay estará en velación desde las horas de la tarde de este lunes en el Capitolio, donde él pasó la mayor parte del tiempo en los últimos años de su vida. Allí, su silla ha permanecido sin ocuparse, arropada por una bandera de Colombia.

Senadores, representantes y líderes del Centro Democrático asistirán a la velación.

