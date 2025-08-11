Francia Márquez envió mensaje, en vivo, por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Este país necesita reconciliación”

La vicepresidenta Francia Márquez fue una de las primeras funcionaras del Gobierno en salir a hablar después de que se confirmara la muerte de Miguel Uribe Turbay,

La también exministra de la Igualdad publicó un mensaje de condolencias para la familia del senador, pero también habló en vivo en la emisora Blu Radio y allí hizo un llamado de unión para todo el país.

“Es un momento de mucho dolor para Colombia, para la familia de Miguel Uribe. Yo soy madre y expreso toda mi solidaridad con María Claudia Tarazona y sus hijos, quienes están viviendo la misma historia que él vivió”, señaló.

La noticia ha generado luto en todo el país. | Foto: Semana

La vicepresidenta reiteró que esta historia tiene que “conmover” a todo el país.

Francia confesó que nunca tuvo la oportunidad de conocer de cerca a Uribe Turbay, pero dejó en claro que más allá de las diferencias en pensamientos, siempre respetó cada una de sus ideas.

“Siempre he tenido la convicción de que trabajar y construir en medio de la diferencia no nos hace menos. (...) He expresado mis posturas, pero siempre en disputa política”, dijo.

Por lo mismo, aprovechó e hizo un llamado a todos los ciudadanos para que, independientemente de las diferencias, haya una total unidad que permita que este tipo de hechos violentos no se vuelvan a repetir.

En ese sentido, resaltó la importancia de recordar otros casos parecidos que han sacudido a la historia de todo Colombia.

La vicepresidenta reiteró que el Gobierno debe dar todas las garantías a los precandidatos. | Foto: Getty Images

“Como colombianos, somos más que esa violencia que se expresa en distintos lugares de nuestra sociedad. Somos capaces de transitar hacia un camino de paz y ese es mi llamado, este país necesita una reconciliación nacional, un diálogo honesto, pero respetando al otro”, comentó.

En el caso del Gobierno, Márquez fue enfática en la necesidad de tomar todas las medidas que permitan garantizar que todos los precandidatos presidenciales puedan aspirar sin que esté en riesgo su vida.

“Que sea el país el que elija quién es le mejor líder o la mejor lideresa para gobernar este país, esa es nuestra responsabilidad. (...) Hoy, el mensaje político no es lo que se le ofrece al país, sino cómo se destruye al otro”, señaló.

La vicepresidenta confirmó que, hasta el momento, no ha hablado de la muerte de Uribe Turbay con el presidente Petro, pues explicó que todo se dio muy temprano.

Incluso, confesó que ella se levantó en la madrugada para estudiar unos temas y fue ahí cuando se enteró de lo sucedido con el militante del Centro Democrático.

“Esto es demasiado doloroso para el país y para esta familia. La responsabilidad que tenemos es acompañarlos, así como a todas las familias que a causa de la violencia están perdiendo a sus seres queridos”, añadió.