En la mañana del 11 de agosto de 2025, se anunció la lamentable muerte de Miguel Uribe Turbay, quien había luchado por su vida desde el pasado 7 de junio, cuando fue víctima de un ataque con arma de fuego.

El político colombiano había estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por dos meses, recibiendo atención médica de todo el equipo de la Fundación Santa Fe.

Su esposa, María Claudia Tarazona, fue la encargada de confirmar la dolorosa noticia, compartiendo un sentido post en el que despidió al hombre que amó, y se convirtió en el padre de su hijo, Alejandro Uribe.

En medio de la conmoción por esta situación que impactó al país, una ola de reacciones invadió las plataformas digitales. Famosos y figuras importantes se pronunciaron al respecto, dándole el adiós al precandidato presidencial, a quien esperaban que saliera sano y salvo de esta cruda experiencia.

Una de las que dedicó sentidas palabras en redes sociales fue Paola Turbay, prima de Miguel Uribe Turbay y María Carolina Hoyos Turbay, expresando la tristeza que invadía su corazón por el momento que atravesaba su familia.

La actriz no dudó en publicar un nostálgico texto, el cual evidenciaba lo consternada que se encontraba al ver partir al senador. Allí mencionó cómo mantuvo hasta el final el deseo de verlo otra vez, detallando su recuperación y su fuerza para salir adelante.

“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”, escribió al inicio del post.

Paola Turbay, de igual manera, exaltó lo positivo y bonito de su primo, asegurando que el dolor la invadía en la profundo. En sus declaraciones fue clara en lo mucho que lo extrañaría.

“Pasarán muchos años, quizá décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos. Alguien tan inteligente, estratégico, entregado y noble, con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz. Hoy Colombia llora tu partida. Nos duele… me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar Miguelito“, concluyó.

Es importante recordar que Paola Turbay, desde lo sucedido aquel 7 de junio, se mostró positiva y con la fe intacta en que todo saldría bien, acompañando a su primo de corazón. La celebridad compartió toda clase de mensajes a través de sus perfiles oficiales, demostrando cuánta esperanza tenía en que se hiciera el milagro.