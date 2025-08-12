Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo: “Vuela alto, hermanito”

Tras pasar más de dos meses en estado crítico debido al atentado que sufrió el pasado 7 de junio, el exsenador Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto a la 1:56 a. m. en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En homenaje a su vida, se instaló una cámara ardiente para que familiares, amigos y ciudadanos pudieran despedirse, la cual estará abierta hasta el miércoles 13 de agosto, al mediodía, momento en el que su cuerpo será recibido en la Catedral Primada de Colombia y se dirija al Cementerio Central, donde descansará en paz.

Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Dentro del entorno familiar más cercano de Miguel, destaca la figura de su hermana María Carolina Hoyos, un nexo fundamental en la historia familiar, ya que une los lazos de las familias Hoyos y Turbay, marcadas por episodios de violencia política como el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, en 1991.

En este entramado familiar también entra Mauricio Hoyos Holguín, empresario reconocido en el ámbito nacional e internacional. Aunque Mauricio y Miguel no compartían lazos de sangre, se consideraban hermanos, pues María Carolina Hoyos es hermana por parte de mamá de Miguel y por parte de papá de Mauricio. Vínculo que generó una hermandad indiscutible a lo largo de toda su vida.

Lo más leído

Mauricio Hoyos Holguín es un emprendedor y empresario influyente en Colombia. Actualmente, es CEO de Sencia, la empresa concesionaria que administra y remodelará el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Ha fundado y cofundado más de 15 compañías, abarcando sectores como fintech, e-commerce, energía renovable y transformación digital.

Además, es conocido por su papel de inversionista en los programas de televisión Shark Tank Colombia y Shark Tank México, espacios en los que apoya y potencia emprendimientos innovadores.

Su trayectoria empresarial es extensa y diversa, destacándose por su capacidad para identificar oportunidades de negocio y llevarlas al éxito. Mauricio también participa en juntas directivas de empresas enfocadas en soluciones sostenibles, como Kingo Colombia y Suncolombia, que trabajan en energías renovables. Su liderazgo en estos sectores y su actividad como conferencista lo posicionan como una figura clave del ecosistema empresarial en América Latina.

Tras el fallecimiento de Uribe Turbay, Mauricio compartió en sus redes sociales un mensaje conmovedor: “Hoy estoy sin palabras y con un dolor en el corazón que no puedo explicar. Migue, fuiste el papá de los guerreros, dos meses luchando como un gigante. Nos dejas un vacío imposible de llenar y un amor que nos acompañará siempre. No solo te llora tu familia, todo el país está de luto. Vuela alto, hermanito querido. Desde aquí cuidaremos de los tuyos. Te amamos para siempre”, acompañado de una fotografía familiar de su infancia junto a Miguel, que reflejaba su unión desde pequeños.