Investigan posible participación del ELN en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó que se investiga si el ELN está detrás del crimen del senador Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades Investigan si el ELN está detrás del crimen del senador Miguel Uribe Turbay, según Pedro Sánchez, ministro de Defensa. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/zPL17wVpWe — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2025

“Lo que se percibe en el mensaje ya transmitido por el señor Presidente de la República es lo que se ha dicho, es que organizaciones que viven del narcotráfico podrían estar relacionadas muy seguramente con el asesinato de nuestro senador Miguel Uribe Turbay, dentro de esos está la segunda Marquetalia, pero también el cartel del ELN”, precisó el Ministro de Defensa.

Debido a esto aseguró que se están adelantando todas las inspecciones con el fin de identificar al determinador del atentado contra el dirigente político.

“También el cartel de alias Mordisco y los diferentes carteles. También lo dijo muy claramente, son hipótesis y cuando ya se confirme por parte de la Fiscalía General, sabremos quien estaba detrás de ello”, añadió.

Por ahora, se están recopilando todas las pruebas con el fin de realizar una plena identificación por lo que no se puede ni dar por hecho ni rechazar ninguna hipótesis.

“El señor presidente dijo claramente, todos los carteles incluso que hacen parte de la junta del narcotráfico que ha mencionado, muchas veces podrían estar relacionados. La Fiscalía será la que diga exactamente esto”, explicó.

En la tarde de este martes, en medio de una ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro aseguró que las investigaciones siguen su curso.

Par el mandatario es muy “probable” que la disidencia de las Farc de la Segunda Marquetalia esté detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay registrado el pasado 7 de junio cuando se encontraba en un evento político.

“Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad”, dijo Gustavo Petro.

“Porque hay que afirmarlo con certeza. Los señores disidentes y el señor Iván Mordisco están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la Junta del Narcotráfico Multinacional de las mafias. Y lo mismo el llamado Clan del Golfo”, añadió.