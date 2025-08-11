Suscribirse

Pastor Andrés Corson reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Dios lo va a usar para el bien de la nación”

El líder espiritual se pronunció por su cuenta de X.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

11 de agosto de 2025, 4:17 p. m.
Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.) y el pastor Andrés Corson.
Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.) y el pastor Andrés Corson. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Por medio de su cuenta en la red social X, Andrés Corson, pastor de la iglesia Su Presencia, en Bogotá, se pronunció por la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

El líder espiritual dejó ver cómo se conoció con el político de 39 años que pertenecía al Centro Democrático.

“No confío en los políticos porque solo me buscan cuando quieren los votos de la iglesia, pero cuando @MiguelUribeT vino, nos dijo la verdad “no vengo a fingir que soy cristiano, vengo por votos”, jaja. Pero yo vi que amaba a Dios. Hablamos, nos reímos, tocamos el piano juntos…“, dijo Corson.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Murió Miguel Uribe Turbay: Gustavo Petro reacciona al fallecimiento del senador del Centro Democrático

De igual manera, aseguró que Uribe Turbay llegó hasta el sitio con su esposa: “Le gustó tanto que trajo a su esposa y nos mantuvimos en contacto, por eso lo quise. ¿Por qué Dios se lo llevó?, no lo sé, pero sé que Dios lo va a usar para el bien de la nación (Rm. 8:28). “Dios no es injusto, y no olvidará todo lo que él hizo y su amor por Colombia” (Hb. 6:12)“.

Corson en su publicación hizo una oración para que cese la violencia en las diferentes zonas de Colombia.

“Oh Dios, te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación y te pedimos que sanes nuestra tierra, sana a Colombia, en el nombre de Jesús, amén”, finalizó Corson.

Contexto: Los grupos armados que delinquen en la zona donde fue el atentado de Miguel Uribe Turbay, según Indepaz

Entre tanto, desde la Confederación Evangélica de Colombia también lamentaron la muerte de Uribe Turbay por medio de su cuenta en la red social X.

“Desde CEDECOL lamentamos el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Oramos por su familia y seres queridos, pidiendo al Señor que les fortalezca. “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.” — Mateo 5:4″, precisaron.

Por su parte, Lorena Ríos Cuéllar, senadora por partido Colombia Justa Libres, de los evangélicos en el Congreso, lamentó y rechazó lo ocurrido.

“Inicio el día con tristeza y dolor por el asesinato de mi colega y amigo @MiguelUribeT. Nos uniste en fe y esperanza a todos los colombianos, mientras luchabas por tu vida. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento acompañe a tu familia y a todos los colombianos, para que sigamos defendiendo la democracia y no se vuelvan a repetir estos actos de violencia. ¡Descansa en paz Miguel!“, expresó Ríos.

El cuerpo sin vida de Miguel Uribe Turbay será llevado hasta el Capitolio, donde estará en cámara ardiente.

Miguel Uribe TurbayatentadoBogotá

