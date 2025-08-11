Por medio de su cuenta en la red social X, Andrés Corson, pastor de la iglesia Su Presencia, en Bogotá, se pronunció por la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

El líder espiritual dejó ver cómo se conoció con el político de 39 años que pertenecía al Centro Democrático.

“No confío en los políticos porque solo me buscan cuando quieren los votos de la iglesia, pero cuando @MiguelUribeT vino, nos dijo la verdad “no vengo a fingir que soy cristiano, vengo por votos”, jaja. Pero yo vi que amaba a Dios. Hablamos, nos reímos, tocamos el piano juntos…“, dijo Corson.

De igual manera, aseguró que Uribe Turbay llegó hasta el sitio con su esposa: “Le gustó tanto que trajo a su esposa y nos mantuvimos en contacto, por eso lo quise. ¿Por qué Dios se lo llevó?, no lo sé, pero sé que Dios lo va a usar para el bien de la nación (Rm. 8:28). “Dios no es injusto, y no olvidará todo lo que él hizo y su amor por Colombia” (Hb. 6:12)“.

Corson en su publicación hizo una oración para que cese la violencia en las diferentes zonas de Colombia.

“Oh Dios, te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación y te pedimos que sanes nuestra tierra, sana a Colombia, en el nombre de Jesús, amén”, finalizó Corson.

Entre tanto, desde la Confederación Evangélica de Colombia también lamentaron la muerte de Uribe Turbay por medio de su cuenta en la red social X.

“Desde CEDECOL lamentamos el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Oramos por su familia y seres queridos, pidiendo al Señor que les fortalezca. “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.” — Mateo 5:4″, precisaron.

Por su parte, Lorena Ríos Cuéllar, senadora por partido Colombia Justa Libres, de los evangélicos en el Congreso, lamentó y rechazó lo ocurrido.

“Inicio el día con tristeza y dolor por el asesinato de mi colega y amigo @MiguelUribeT. Nos uniste en fe y esperanza a todos los colombianos, mientras luchabas por tu vida. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento acompañe a tu familia y a todos los colombianos, para que sigamos defendiendo la democracia y no se vuelvan a repetir estos actos de violencia. ¡Descansa en paz Miguel!“, expresó Ríos.

