Confidenciales
Emotivo momento en la despedida a Miguel Uribe Turbay: el féretro sale del Congreso a la Catedral Primada
El Congreso le dio el último adiós al senador entre emotivos discursos.
En medio de un profundo dolor, el Congreso de la República le dio el último adiós a uno de los suyos. El Capitolio se vistió de luto desde el lunes, cuando el senador Miguel Uribe Turbay falleció, tras casi dos meses de lucha en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.
La velación del líder político se realizó en esas instalaciones en las que el miércoles, los presidentes de cada cámara y Miguel Uribe Londoño leyeron emotivas palabras. “Miguel querido, hijo, les dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar”, dijo al cierre de su discurso el papá del senador.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez también envió sus palabras, que fueron leídas por Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático.
“Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia. Dispusieron de la vida de un gran patriota, quien dedicó su juventud a amar a Colombia. Martirizaron su familia. Eliminaron al gran esposo, al gran padre, al gran hermano, al gran hijo. Nos quitaron al joven estudioso, de carácter firme, de crítica argumentativa, de proposición soportada en razones. Nosotros no decimos quién tiene derecho a vivir. Nosotros reclamamos la protección de la vida de todos los colombianos”, leyó Vallejo.