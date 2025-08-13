Emotivo momento en la despedida a Miguel Uribe Turbay: el féretro sale del Congreso a la Catedral Primada

En medio de un profundo dolor, el Congreso de la República le dio el último adiós a uno de los suyos. El Capitolio se vistió de luto desde el lunes, cuando el senador Miguel Uribe Turbay falleció, tras casi dos meses de lucha en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.

La velación del líder político se realizó en esas instalaciones en las que el miércoles, los presidentes de cada cámara y Miguel Uribe Londoño leyeron emotivas palabras. “Miguel querido, hijo, les dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar”, dijo al cierre de su discurso el papá del senador.