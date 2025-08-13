Suscribirse

Emotivo momento en la despedida a Miguel Uribe Turbay: el féretro sale del Congreso a la Catedral Primada

El Congreso le dio el último adiós al senador entre emotivos discursos.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 5:24 p. m.
Cámara Ardiente Honorable Senador Miguel Uribe Turbay Q.E.P.D.
El cuerpo del senador sale del Capitolio para la misa de exequias. | Foto: Captura de video

En medio de un profundo dolor, el Congreso de la República le dio el último adiós a uno de los suyos. El Capitolio se vistió de luto desde el lunes, cuando el senador Miguel Uribe Turbay falleció, tras casi dos meses de lucha en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.

EMOTIVO. Féretro de Miguel Uribe Turbay sale del Congreso con la banda marcial | Semana noticias

La velación del líder político se realizó en esas instalaciones en las que el miércoles, los presidentes de cada cámara y Miguel Uribe Londoño leyeron emotivas palabras. “Miguel querido, hijo, les dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar”, dijo al cierre de su discurso el papá del senador.

Contexto: Miguel Uribe Londoño y su conmovedor mensaje a María Claudia Tarazona en el funeral de su hijo: “Cuenta conmigo mientras yo viva”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también envió sus palabras, que fueron leídas por Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático.

“Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia. Dispusieron de la vida de un gran patriota, quien dedicó su juventud a amar a Colombia. Martirizaron su familia. Eliminaron al gran esposo, al gran padre, al gran hermano, al gran hijo. Nos quitaron al joven estudioso, de carácter firme, de crítica argumentativa, de proposición soportada en razones. Nosotros no decimos quién tiene derecho a vivir. Nosotros reclamamos la protección de la vida de todos los colombianos”, leyó Vallejo.

