Miguel Uribe Londoño y su conmovedor mensaje a María Claudia Tarazona en el funeral de su hijo: “Cuenta conmigo mientras yo viva”

El papá del senador entregó al país un mensaje lleno de amor y agradecimiento. La tragedia sacude a su familia por segunda vez en la historia.

Cristina Castro

Cristina Castro

Editora General

13 de agosto de 2025, 4:44 p. m.
Cámara Ardiente Honorable Senador Miguel Uribe Turbay Q.E.P.D.
Miguel Uribe Londoño aseguró que María Claudia será mamá y papá, como él lo fue hace años, cuando asesinaron a Diana Turbay. | Foto: Captura de video

Un aplauso estremecedor se escuchó en el Congreso antes de que comenzara a hablar Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay. El líder político entregó un sentido mensaje de agradecimiento a los colombianos, los medios, a los médicos de la Fundación Santa Fe, al gobierno de los Estados Unidos y a miles de personas que llegaron al Congreso y se conectaron digitalmente para despedirse de su hijo.

YouTube video player

Fue un mensaje lleno de amor, en medio de la dura tragedia que vive su familia. “Miguel ha recibido una despedida digna de su lucha y su trayectoria y eso lo vamos a llevar por siempre en los corazones”, dijo.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: habla Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador

Uribe Londoño habló de la energía que se ha creado tras el atentado, en el que la fe y la solidaridad han primado. Y reiteró una y otra vez que el mensaje que iba a transmitir era de agradecimiento: “A quienes rezaron sin descanso”, a “quienes lo han acompañado desde el 7 de junio y no se han despegado de él en estos dos meses” y a muchos otros que no han soltado a la familia.

Contexto: Álvaro Uribe envía sentidas palabras al funeral de Miguel Uribe Turbay: “Lo asesinaron con la instigación de la venganza inducida por el presidente”

El papá de Miguel Uribe se refirió al subsecretario de Estado de los Estados Unidos y al senador Bernie Moreno, quien viajó al funeral. “Los apreciamos mucho y somos amigos de los Estados Unidos de Norteamérica”.

Cámara Ardiente Honorable Senador Miguel Uribe Turbay Q.E.P.D.
Cámara Ardiente Honorable Senador Miguel Uribe Turbay Q.E.P.D. Miguel Uribe Londoño | Foto: Captura de video

Uno de los momentos más conmovedores de su discurso fue el agradecimiento que le dio a María Claudia Tarazona, la esposa de su hijo. “Con todo el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos, gracias”

“Continuarás teniendo un hogar maravilloso. Te quiero mucho a ti, a tus hijas y cuenta conmigo mientras yo viva”, agregó tras decir que ahora ella será mamá y papá de su hogar, como lo hizo él cuando su esposa Diana Turbay fue asesinada en 1991.

Discurso de Miguel Uribe Londoño en la despedida de SU HIJO, Miguel Uribe Turbay

También le dio las gracias a su pareja, Delia, a quien la llamó una “compañera maravillosa” y contó que llegó a su vida cuando Miguel tenía 11 años. “A ti, Delia, gracias, has sido como mi mamá. Gracias por lo que significaste para Miguel”.

.
(Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) | Foto: AFP

A la hermana de Miguel Uribe, María Carolina Hoyos. “En tu casa has tratado a tu hermano como si fuera tu propio hijo. Así se resume la relación entre ustedes. Gracias”.

Contexto: Miguel Uribe Londoño: el dolor de un papá que conmueve a Colombia

Y al final entregó un mensaje para su hijo: “Miguel querido, hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar”.

El escrito de Álvaro Uribe Vélez en la DESPEDIDA a Miguel Uribe Turbay | Semana noticias

En estos días, la imagen del padre del senador al lado del féretro de su hijo, abrazándolo de manera entrañable durante largos minutos, ha conmovido a los colombianos.

Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
El dolor de Miguel Uribe Londoño ha conmovido a Colombia. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Como él mismo lo narró en sus palabras en el funeral, la guerra se ha ensañado con la familia Turbay. Y él, en 1991, tuvo que sacar adelante a su familia tras la muerte de Diana, la mamá de Miguel, cuando este apenas tenía cuatro años.

En un video que hizo para su campaña a la Alcaldía, Miguel Uribe mostró un video en el que él habla con su papá de ese momento. “Tú me mirabas fijamente. Tomé la decisión de que te tenía que contar. Y te dije: hoy es el entierro, ¿quieres venir conmigo? Y me dijiste: ‘Sí’. Te llevaba en mi mano. Y sentía que no podía más, entre cargar el ataúd y cargarte a ti”, le contaba en ese entonces Miguel Uribe Londoño.

Cámara Ardiente Honorable Senador Miguel Uribe Turbay Q.E.P.D.
Colombia despidió así a Miguel Uribe Turbay. Imágenes del doloroso traslado del féretro a la cátedral primada | Foto: Captura de video

Este miércoles, en sus palabras, Miguel Uribe Londoño, pese a lo que ha vivido, no expresó ningún rastro de rabia. Sus lecciones de gratitud, en medio de semejante dolor, son una lección para Colombia.

