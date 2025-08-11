El último debate de Miguel Uribe Turbay; estuvo en Asobancaria y habló de cómo sería su presidencia

El precandidato presidencial Miguel Uribe y también senador por el Centro Democrático, falleció este 11 de agosto, luego de luchar por cerca de 65 días tras un atentado perpetrado por un menor de 14 años, quien le dio varios disparos mientras realizaba un acto de campaña el pasado 7 de junio.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

La última aparición en un debate público de Uribe Turbay fue apenas dos días antes del atentado, el 5 de junio, en el foro de Asobancaria, durante el debate de precandidatos, en donde debatió junto a Paloma Valencia, Claudia López y otros precandidatos.

En sus palabras, Uribe aprovechó para hablar de cómo sería su presidencia, enviando también un mensaje para el actual Gobierno de Gustavo Petro, asegurando que lo iba a derrotar.

“Yo les quiero dejar claro a ustedes y a todo Colombia. A este Gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el estado de derecho”, indicó.

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto. | Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

Acto seguido, el precandidato presidencial también anunció en ese momento que presentaría una demanda contra Luis Eduardo Montealegre, por su nombramiento como ministro de Justicia, asegurando que esta designación representaba un rompimiento.

A esa declaración, el presidente Petro respondió con un férreo ataque al precandidato. “¡Dios mío! ¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional?”, indicó el mandatario.

La curul del Senador Miguel Uribe en el Congreso, estuvo vacía tras la apertura legislativa el pasado 20 de julio. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Tras ese trino, nuevamente Uribe, un día antes de sufrir el atentado, le respondió a Petro: