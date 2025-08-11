Economía
El último debate de Miguel Uribe Turbay; estuvo en Asobancaria y habló de cómo sería su presidencia
El precandidato presidencial se pronunció en el debate de Asobancaria.
El precandidato presidencial Miguel Uribe y también senador por el Centro Democrático, falleció este 11 de agosto, luego de luchar por cerca de 65 días tras un atentado perpetrado por un menor de 14 años, quien le dio varios disparos mientras realizaba un acto de campaña el pasado 7 de junio.
La última aparición en un debate público de Uribe Turbay fue apenas dos días antes del atentado, el 5 de junio, en el foro de Asobancaria, durante el debate de precandidatos, en donde debatió junto a Paloma Valencia, Claudia López y otros precandidatos.
En sus palabras, Uribe aprovechó para hablar de cómo sería su presidencia, enviando también un mensaje para el actual Gobierno de Gustavo Petro, asegurando que lo iba a derrotar.
“Yo les quiero dejar claro a ustedes y a todo Colombia. A este Gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el estado de derecho”, indicó.
Lo más leído
Acto seguido, el precandidato presidencial también anunció en ese momento que presentaría una demanda contra Luis Eduardo Montealegre, por su nombramiento como ministro de Justicia, asegurando que esta designación representaba un rompimiento.
A esa declaración, el presidente Petro respondió con un férreo ataque al precandidato. “¡Dios mío! ¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional?”, indicó el mandatario.
Tras ese trino, nuevamente Uribe, un día antes de sufrir el atentado, le respondió a Petro:
“Cobarde y cínico, Gustavo Petro ataca con calumnias a quienes le perdonaron sus crímenes. Fue Petro quien empuñó armas y participó de un grupo criminal. Fue el M19 el que asesinó, torturó, secuestró e incendió el Palacio de Justicia. No permitiremos que vuelvan a los verdugos salvadores ni a las victimas victimarios. No permitiremos que reescriban la historia. Con nosotros se acaba la impunidad”, comentó Uribe Turbay.