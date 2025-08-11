Suscribirse

Miguel Uribe Turbay | Alcalde Char decreta tres días de duelo en Barranquilla: “Nunca te olvidaremos”

Así lo anunció el mandatario por su cuenta de X.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

11 de agosto de 2025, 5:07 p. m.
Alcalde Alejandro Char y Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.)
Alcalde Alejandro Char y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Durante la mañana de este lunes, 11 de agosto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por medio de su cuenta en la red social X, dio a conocer el decreto de los tres días de duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

El mandatario de los barranquilleros lamentó lo ocurrido y pidió que este hecho no quede en la impunidad.

“En honor a la vida de Miguel Uribe Turbay, decretamos tres días de duelo en la ciudad de Barranquilla. La violencia nos arrebató a un hombre que se esforzó por construir un país lleno de fraternidad y solidaridad, y que, como funcionario, siempre dio lo mejor de sí en cada uno de los espacios que ocupó. Con este acto abrazamos a su familia y a todo un país que sufre por este flagelo”, dijo el alcalde Char.

Al mismo tiempo, envió un mensaje de unidad en medio de esta difícil situación por la que atraviesa Colombia.

“¡Que su partida nos despierte, nos una y nos impulse a seguir construyendo un territorio de paz y amor! Miguel, nunca te olvidaremos", agregó el mandatario distrital.

