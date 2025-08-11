Congresistas de EE. UU. reaccionan a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Duele profundamente en el corazón de toda Colombia”

Esta mañana, la familia del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, confirmó su fallecimiento tras dos meses del atentado en contra de su vida y que llevó a su internamiento en la Fundación Santa Fe, en Bogotá. El líder político del Centro Democrático fue víctima de un ataque a mano armada el pasado sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, en la capital colombiana.

Desde Estados Unidos, han llegado varias reacciones de condolencia a propósito de la muerte del senador Uribe Turbay. Varios congresistas de la nación norteamericana se manifestaron en redes sociales, mandando sus condolencias a la familia del fallecido precandidato presidencial.

La primera en manifestarse fue la representante a la Cámara María Elvira Salazar, quien a través de su cuenta en la red social X, habló acerca la muerte de Miguel Uribe Turbay, mostrando su dolor por cuenta de la noticia del fallecimiento.

“Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia”, aseguró la líder republicana a través de la red social.

Posteriormente, mandó un mensaje a la familia del fallecido senador, resaltando sus cualidades como persona. “Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día. Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles”, cerró el mensaje.

El senador colombo-estadounidense, Bernie Moreno, también habló en sus redes sociales tras la confirmación de la muerte del senador colombiano. “Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos”, manifestó el legislador republicano.

Voces oficiales

Además de los congresistas, el secretario de Estado de los Estados Unidos y mano derecha del presidente Donald Trump, Marco Rubio, también lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, aseguró el alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

De igual manera, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, también reaccionó al fallecimiento del senador colombiano. “Acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de dos meses tras ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador opositor Miguel Uribe Turbay ha fallecido a causa de sus heridas”, dijo.

