Suscribirse

Mundo

Congresistas de EE. UU. reaccionan a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Duele profundamente en el corazón de toda Colombia”

Senadores y representantes a la Cámara en Washington manifestaron su dolor por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 1:50 p. m.
A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.
A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá | Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

Esta mañana, la familia del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, confirmó su fallecimiento tras dos meses del atentado en contra de su vida y que llevó a su internamiento en la Fundación Santa Fe, en Bogotá. El líder político del Centro Democrático fue víctima de un ataque a mano armada el pasado sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, en la capital colombiana.

Desde Estados Unidos, han llegado varias reacciones de condolencia a propósito de la muerte del senador Uribe Turbay. Varios congresistas de la nación norteamericana se manifestaron en redes sociales, mandando sus condolencias a la familia del fallecido precandidato presidencial.

Contexto: Esposa de Miguel Uribe confirma su muerte con sentido mensaje

La primera en manifestarse fue la representante a la Cámara María Elvira Salazar, quien a través de su cuenta en la red social X, habló acerca la muerte de Miguel Uribe Turbay, mostrando su dolor por cuenta de la noticia del fallecimiento.

María Elvira Salazar
María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES

“Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia”, aseguró la líder republicana a través de la red social.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”
2. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
3. María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”
Contexto: Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia

Posteriormente, mandó un mensaje a la familia del fallecido senador, resaltando sus cualidades como persona. “Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día. Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles”, cerró el mensaje.

Bernie Moreno
Bernie Moreno, senador republicano. | Foto: GETTY IMAGES

El senador colombo-estadounidense, Bernie Moreno, también habló en sus redes sociales tras la confirmación de la muerte del senador colombiano. “Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos”, manifestó el legislador republicano.

Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay.
Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Getty Images / SEMANA

Voces oficiales

Además de los congresistas, el secretario de Estado de los Estados Unidos y mano derecha del presidente Donald Trump, Marco Rubio, también lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, aseguró el alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

De igual manera, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, también reaccionó al fallecimiento del senador colombiano. “Acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de dos meses tras ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador opositor Miguel Uribe Turbay ha fallecido a causa de sus heridas”, dijo.

“Al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse en paz a este valiente hombre”, dijo en su mensaje.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pastor Andrés Corson reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Dios lo va a usar para el bien de la nación”

2. Francia Márquez envió mensaje, en vivo, por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Este país necesita reconciliación”

3. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

4. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

5. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel UribeMiguel Uribe TurbayEstados UnidosMaría Elvira Salazar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.