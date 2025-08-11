Suscribirse

Política

Expresidentes de Iberoamérica pidieron que se investigue el “magnicidio” de Miguel Uribe Turbay y se determinen responsables

Los exmandatarios de la región lamentaron que se sigan viviendo hechos de violencia en el país.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 5:42 p. m.
Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de agosto. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Un grupo de expresidentes de Iberoamérica expresó sus condolencias por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que —consideran— se trató de un “magnicidio”.

“El Grupo Libertad y Democracia condena enérgicamente el cobarde magnicidio de Miguel Uribe Turbay, destacado líder colombiano que consagró su vida al servicio público y a la defensa inquebrantable de los principios democráticos. Este execrable acto terrorista, perpetrado el pasado 7 de junio de 2025, constituye una grave afrenta a la democracia, al Estado de derecho y a las libertades fundamentales en Colombia y en toda Iberoamérica”, aseguraron.

Además, pidieron que se pueda esclarecer el crimen con investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas con las que se pueda determinar quiénes son los responsables.

“Este atentado ocurre en un preocupante clima de polarización política y de violencia verbal que erosiona la convivencia democrática y pone en riesgo la integridad de quienes participan en la vida pública”, dijeron.

Destacaron que Miguel Uribe Turbay fue un “firme y valiente defensor de la libertad” y el fortalecimiento de las instituciones. “Su integridad, vocación de servicio y compromiso con el bienestar de los colombianos dejan un legado que trasciende fronteras y que continuará inspirando a quienes creemos en la causa de la democracia y la dignidad humana”, mencionaron.

Enviaron mensajes de solidaridad a su familia por este momento que está pasando y dijeron que están en oración para que encuentre consuelo y fortaleza.

“El asesinato de Miguel Uribe Turbay no silenciará las voces que luchan por la libertad. Por el contrario, reafirmamos nuestra determinación de defender, con mayor firmeza, los valores democráticos que él encarnó. El mejor homenaje que podemos rendirle es honrar su legado con unidad de propósito, compromiso democrático y patriotismo, trabajando juntos para que su lucha por la libertad y la justicia perdure en toda Iberoamérica”, señalaron.

La carta está firmada por los expresidentes Felipe Calderón, de México; Iván Duque, de Colombia; Guillermo Lasso, de Ecuador; Juan Guaidó, de Venezuela; Mireya Moscoso, de Panamá; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Jeanine Áñez Chávez, de Bolivia; Luis Fortuño, de Puerto Rico; Mauricio Macri, de Argentina; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; José María Aznar, de España, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile.

En las últimas horas, el expresidente Duque ya se había pronunciado sobre el fallecimiento de Uribe. “El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, aseguró.

